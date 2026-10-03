Ersun Yanal'dan Montella'ya sert sözler: 'Verin tazminatını, yollayın gitsin!'

Teknik direktör Ersun Yanal, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Montella'nın kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu savunan Yanal, İtalyan teknik adamın görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.
"ONA 'ÇEK GİT DERİM"
Ersun Yanal, "Montella, 'Biz buranın takımı değiliz' dese bunu istifa sebebi sayıyorum. 'Kardeşim çek git' derim. 'Ben istifa etmiyorum' diyorsa da o zaman kalkıp herkesten özür dilesin." ifadelerini kullandı.
"BİR TÜRK HOCA SÖYLESE TENEKELERİ BAĞLARLAR"
Montella'nın sözlerine tepkisini sürdüren Yanal, Türk teknik direktörlere aynı toleransın gösterilmeyeceğini savundu.
Yanal, "Bir Türk hoca bunu söylüyor olsa teneke bağlarlar. Hadi çek git şuradan! Yapmayın Allah aşkına, dalga mı geçiyorsunuz? İtalya'ya götürmem, İtalya'ya!" dedi.
"ARTIK DAYANACAK NOKTA KALMADI"
Tecrübeli teknik adam, Montella'nın görevden ayrılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Verin şunun tazminatını, yollayın gitsin! Artık dayanacak nokta kalmadı, bu iş buraya kadar geldi. Buradan meslektaşlarıma, antrenör arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen tepkinizi ortaya koyun! Benim başımda duran hoca kalkıp bu dille, bu üslupla konuşamaz!"
"ONA 'ÇEK GİT DERİM"
Ersun Yanal, "Montella, 'Biz buranın takımı değiliz' dese bunu istifa sebebi sayıyorum. 'Kardeşim çek git' derim. 'Ben istifa etmiyorum' diyorsa da o zaman kalkıp herkesten özür dilesin." ifadelerini kullandı.
"BİR TÜRK HOCA SÖYLESE TENEKELERİ BAĞLARLAR"
Montella'nın sözlerine tepkisini sürdüren Yanal, Türk teknik direktörlere aynı toleransın gösterilmeyeceğini savundu.
Yanal, "Bir Türk hoca bunu söylüyor olsa teneke bağlarlar. Hadi çek git şuradan! Yapmayın Allah aşkına, dalga mı geçiyorsunuz? İtalya'ya götürmem, İtalya'ya!" dedi.
"ARTIK DAYANACAK NOKTA KALMADI"
Tecrübeli teknik adam, Montella'nın görevden ayrılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Verin şunun tazminatını, yollayın gitsin! Artık dayanacak nokta kalmadı, bu iş buraya kadar geldi. Buradan meslektaşlarıma, antrenör arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen tepkinizi ortaya koyun! Benim başımda duran hoca kalkıp bu dille, bu üslupla konuşamaz!"