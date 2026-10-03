Galatasaray'da Jakobs'un sözleşmesi uzuyor!

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun kontratında bir opsiyon yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli oyuncu eğer bu sezonki resmi maçların yarısında forma giyerse mukavelesi uzayacak ve 1 sene daha sarı-kırmızılılarda kalacak.
Galatasaray bu sezon şimdiye kadar 7 müsabakaya çıktı. Jakobs da bu karşılaşmaların tamamında oynadı. 6'sına ilk 11'de başladı, 1'inde sonradan dahil oldu. Bu süreçte de 1 asist kaydetti.
Galatasaray bu sezon şimdiye kadar 7 müsabakaya çıktı. Jakobs da bu karşılaşmaların tamamında oynadı. 6'sına ilk 11'de başladı, 1'inde sonradan dahil oldu. Bu süreçte de 1 asist kaydetti.