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TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 18:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF Tahkim Kurulu, Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezalarını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Okan Buruk ile Ugochukwu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca Galatasaray Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.

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