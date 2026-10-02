TFF'den açıklama: 'Doğru değil'

TFF, Belçika maçı öncesi ülkeye girişte yaşananlarla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için Türk Hava Yolları'na ait charter uçakla Liège Havalimanı'na ulaşan A Millî Futbol Takımımız ve Türkiye Futbol Federasyonu kafilesinin, havalimanındaki pasaport kontrol süreciyle ilgili olarak basında yer alan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.
A Millî Futbol Takımımızın futbolcuları ve teknik heyeti, havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından çıkış yapmıştır. Bu süreçte, güvenlik amacıyla kendilerine havalimanı güvenlik görevlileri tarafından refakat edilmesi nedeniyle öncelikle A Millî Takımımızın futbolcuları ve teknik heyetinin geçişi sağlanmıştır.
Belçika Türkiye Büyükelçimizin de eşlik ettiği kafilemiz, herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadan havalimanından çıkış yapmıştır.
Kargo ve lojistik ağırlıklı olarak hizmet veren Liège Havalimanı'nda kafile üyelerimiz de hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş sağlamıştır.
Kafilemizin geçişi esnasında bazı basın organlarında bu rutin süreç farklı bir şekilde yansıtılmıştır.
Söz konusu uygulama, A Millî Takımımızın güvenliğinin sağlanması ve kafilemize havalimanı içerisinde gerekli refakatin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmıştır.
A Millî Takımımızın Belçika'ya girişinde kafilemizi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliğimiz olmak üzere tüm Belçikalı yetkililere gösterdikleri ilgi, iş birliği ve destek için teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
BİR ADIM GERİDEN
SÖZ KONUSU HABER
Sözcü'de yer alan habere göre, kara para aklama, yasa dışı bahis ve organize suç şebekelerine yönelik sınır denetimlerini sıkılaştıran Belçika emniyeti; TFF heyetindeki herkesi tek tek sabıka filtresinden geçirdi.
SCHENGEN BÖLGESİNE GİREMEZSİN
Gümrük yetkilileri, Türkiye'deki büyük bahis operasyonuna adı karışan veya adli süreçleri devam eden kişilerin Schengen bölgesine girişini engellemek için pasaport kontrol süresini kasıtlı olarak uzattı.
YÜKSEK MİKTARDA PARAYA DENETİM
Belçika gümrük muhafazasının TFF heyetine yönelik bir diğer operasyonu ise beyan edilmemiş yüksek miktarda nakit para denetimi oldu. Avrupa Birliği mevzuatı gereği 10 bin Euro ve üzerindeki nakit paraların girişlerde beyan edilmesi zorunluluğunu hatırlatan yetkililer, heyetin beraberindeki bagajlarda ve el çantalarında kayıt dışı nakit araması gerçekleştirdi.
Torpilli yolcu statüsünde heyete dahil edildiğinden şüphelenilen birçok ismin vizeleri detaylı doğrulamaya tabi tutuldu.
"UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma için Türk Hava Yolları'na ait charter uçakla Liège Havalimanı'na ulaşan A Millî Futbol Takımımız ve Türkiye Futbol Federasyonu kafilesinin, havalimanındaki pasaport kontrol süreciyle ilgili olarak basında yer alan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.
A Millî Futbol Takımımızın futbolcuları ve teknik heyeti, havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından çıkış yapmıştır. Bu süreçte, güvenlik amacıyla kendilerine havalimanı güvenlik görevlileri tarafından refakat edilmesi nedeniyle öncelikle A Millî Takımımızın futbolcuları ve teknik heyetinin geçişi sağlanmıştır.
Belçika Türkiye Büyükelçimizin de eşlik ettiği kafilemiz, herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadan havalimanından çıkış yapmıştır.
Kargo ve lojistik ağırlıklı olarak hizmet veren Liège Havalimanı'nda kafile üyelerimiz de hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş sağlamıştır.
Kafilemizin geçişi esnasında bazı basın organlarında bu rutin süreç farklı bir şekilde yansıtılmıştır.
Söz konusu uygulama, A Millî Takımımızın güvenliğinin sağlanması ve kafilemize havalimanı içerisinde gerekli refakatin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmıştır.
A Millî Takımımızın Belçika'ya girişinde kafilemizi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliğimiz olmak üzere tüm Belçikalı yetkililere gösterdikleri ilgi, iş birliği ve destek için teşekkür ederiz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
BİR ADIM GERİDEN
SÖZ KONUSU HABER
Sözcü'de yer alan habere göre, kara para aklama, yasa dışı bahis ve organize suç şebekelerine yönelik sınır denetimlerini sıkılaştıran Belçika emniyeti; TFF heyetindeki herkesi tek tek sabıka filtresinden geçirdi.
SCHENGEN BÖLGESİNE GİREMEZSİN
Gümrük yetkilileri, Türkiye'deki büyük bahis operasyonuna adı karışan veya adli süreçleri devam eden kişilerin Schengen bölgesine girişini engellemek için pasaport kontrol süresini kasıtlı olarak uzattı.
YÜKSEK MİKTARDA PARAYA DENETİM
Belçika gümrük muhafazasının TFF heyetine yönelik bir diğer operasyonu ise beyan edilmemiş yüksek miktarda nakit para denetimi oldu. Avrupa Birliği mevzuatı gereği 10 bin Euro ve üzerindeki nakit paraların girişlerde beyan edilmesi zorunluluğunu hatırlatan yetkililer, heyetin beraberindeki bagajlarda ve el çantalarında kayıt dışı nakit araması gerçekleştirdi.
Torpilli yolcu statüsünde heyete dahil edildiğinden şüphelenilen birçok ismin vizeleri detaylı doğrulamaya tabi tutuldu.