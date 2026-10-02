Ederson, geçen yılın izlerini siliyor!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 'istenmeyen adam' ilan edilen Ederson, adeta yeniden doğdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından sahip çıktığı Brezilyalı kaleci, başarılı performansıyla rüşdünü ispatladı. 33 yaşındaki file bekçisi, beş lig maçının üçünde kalesini gole kapadı. Ederson, Şampiyonlar Ligi Play-Off ve Lig aşamasındaki üç maçta sadece 3 kez kalesinden top çıkardı.
MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ
Brezilya Milli Takımı'ndan affını isteyen tecrübeli kaleci, milli arayı İstanbul'da geçirdi. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken sambacı, adeta geçtiğimiz sezon yaşattığı hayal kırıklığının izlerini siliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncusunun bu performansından hayli mutlu. Tecrübeli hoca, şampiyonluk yolunda Ederson'u takımın kaderini belirleyecek isimlerin başında görüyor.
MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ
Brezilya Milli Takımı'ndan affını isteyen tecrübeli kaleci, milli arayı İstanbul'da geçirdi. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken sambacı, adeta geçtiğimiz sezon yaşattığı hayal kırıklığının izlerini siliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncusunun bu performansından hayli mutlu. Tecrübeli hoca, şampiyonluk yolunda Ederson'u takımın kaderini belirleyecek isimlerin başında görüyor.