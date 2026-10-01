Bugün
21:45
İrlanda
Avusturya
Bugün
21:45
Danimarka
Portekiz
Bugün
21:45
Galler
Norveç
Bugün
21:45
Almanya
Sırbistan
Bugün
21:45
Yunanistan
Hollanda

Beşiktaş'ın konuğu Barcelona!

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın konuğu Barcelona!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında 2 Ekim Cuma günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ



EuroLeague'in ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.

Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.