Beşiktaş'ın konuğu Barcelona!

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında 2 Ekim Cuma günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.
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EuroLeague'in ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.
Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ
EuroLeague'in ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.
Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.