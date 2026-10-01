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Leandro Trossard'dan Beşiktaş'a iyi haber!

Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, Türkiye maçı öncesinde takımla çalıştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 13:43 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Leandro Trossard'dan Beşiktaş'a iyi haber!
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Leandro Trossard
Leandro Trossard
Beşiktaş
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brüksel'e yakın Tubize belediyesinde yer alan Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde oyuncular, salonda çalıştı. Antrenman sahada koşu ve istasyon çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

TROSSARD TAKIMLA ÇALIŞTI

Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, idmanın basına açık bölümünde takımla çalıştı.



Tedavisi süren Trossard, İtalya ve Fransa maçlarında forma giyememişti.



İdmanda, Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Romelu Lukaku da yer aldı.



Belçika ile Türkiye arasında Liege şehrinde oynanacak mücadele 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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