Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 13:15 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 13:15
Paskalya ne zaman? 2026 Easter Bayramı tarihi
Baharın gelişini, yeniden doğuşu ve Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in dirilişini simgeleyen, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanan "Easter" (Paskalya Bayramı) için geri sayım başladı! Renkli yumurtaların boyandığı, çikolatadan tavşanların vitrinleri süslediği ve ailelerin büyük sofralarda bir araya geldiği bu özel dönemin tarihi, her yıl Ay'ın hareketlerine göre değişiklik gösteriyor. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı için tatil planlarını yapmak, etkinlikleri kaçırmamak veya Hristiyan dostlarının bayramını kutlamak isteyen milyonlarca kişi, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, Easter ne zaman 2026? Paskalya Bayramı ayın kaçında kutlanacak, Katolik ve Ortodoks inançlarında tarihler neden farklılık gösteriyor? İşte 2026 Paskalya takvimine dair tüm merak edilenler…
Dünya genelinde "Hareketli Bayramlar" statüsünde yer alan ve tarihi her yıl sabit olmayan bu özel gün için takvimler netleşti. Tatil planlaması yapanlar ve etkinliklere katılmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o renkli kutlamalar hangi pazar günü yapılacak?
2026 EASTER (PASKALYA) NE ZAMAN KUTLANACAK?Kısa ve net cevap: Dünyanın büyük bir bölümünde (Katolik ve Protestan dünyasında) kutlanan Easter (Paskalya Bayramı), 5 Nisan 2026 Pazar günü kutlanacaktır.Paskalya her zaman bahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen ilk pazar günü kutlandığı için "Easter Sunday" (Paskalya Pazarı) bu yıl 5 Nisan'a denk gelmektedir. Hafta sonu tatiliyle birleşen kutlamaların bir diğer önemli ayağı olan Paskalya Pazartesisi (Easter Monday) ise 6 Nisan 2026 tarihine denk gelmektedir ve birçok Avrupa ülkesinde resmi tatildir.ORTODOKS PASKALYASI NE ZAMAN? (TARİH NEDEN FARKLI?)Paskalya söz konusu olduğunda tek bir tarihten bahsetmek her zaman mümkün olmuyor. Hristiyan dünyasındaki mezhep farklılıkları ve kullanılan takvimlerin değişmesi, bayramın farklı günlerde idrak edilmesine neden oluyor.2026 Ortodoks Paskalyası: Başta Yunanistan, Rusya, Romanya olmak üzere Doğu Ortodoks kiliseleri ve Türkiye'deki Ortodoks cemaati için Paskalya Bayramı, Katoliklerden bir hafta sonra, 12 Nisan 2026 Pazar günü kutlanacaktır.Tarihler Neden Farklı?Batı kiliseleri (Katolik ve Protestanlar) günümüzde de kullandığımız Gregoryen takvimini temel alırken; Doğu Ortodoks kiliseleri bayram hesaplamalarında hala eski Jülyen takvimini kullanmaktadır. Jülyen takvimi Gregoryen'in gerisinde kaldığı için, Ortodoks Paskalyası genellikle Batı Paskalyasından daha sonraki bir tarihe denk gelmektedir.
