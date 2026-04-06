Motorine zam gelecek mi? 6 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları

Tarımdan taşımacılığa kadar her sektörün maliyetini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarındaki bu yüksek seyir, bütçeleri zorlamaya devam ediyor. Hafta sonu molasının ardından yollara düşen sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün istasyonlarda yeni bir fiyat güncellemesi var mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 6 Nisan 2026 Pazartesi günü için motorin (mazot) veya benzin grubunda yeni bir zam ya da indirim beklentisi BULUNMAMAKTADIR.

Geçtiğimiz perşembe günü motorinin litre fiyatına yansıyan 2 lira 52 kuruşluk dev zammın ardından piyasalar haftaya yatay bir seyirle başladı. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, uluslararası piyasalarda hafta açılışında fiyatları anlık değiştirecek büyüklükte bir hareketlilik yaşanmadığı için mevcut rekor fiyatlar haftanın ilk gününde de geçerliliğini korumaya devam edecek.

Yeni bir zammın ya da indirimin yansımadığı yeni haftanın ilk gününde, üç büyükşehrimizdeki güncel motorin pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

İstanbul (Avrupa Yakası): 77.44 TL

Ankara: 78.57 TL

İzmir: 78.84 TL

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan en önemli iki faktör olan Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ve döviz kuru cephesini yakından takip ediyor. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin Brent petrol varil fiyatını yukarı yönlü baskılamaya devam etmesi halinde, hafta ortasına doğru pompaya yansıyacak yeni fiyat güncellemelerinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.