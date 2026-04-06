Haber Tarihi: 06 Nisan 2026 10:01 -
Güncelleme Tarihi:
06 Nisan 2026 10:59
Motorine zam gelecek mi? 6 Nisan 2026 güncel motorin (mazot) fiyatları
Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarını adeta bir borsa ekranına çevirdi! Geçtiğimiz hafta içi motorin grubuna yansıyan dev zamların ardından, haftanın ilk iş gününde kontak çeviren ve depolarını doldurmak isteyen milyonlarca araç sahibi, endişeyle arama motorlarına yöneldi. Nakliyeciden çiftçiye, özel araç sahibinden toplu taşıma esnafına kadar herkesin aklındaki o kritik soru belli: Motorine zam gelecek mi? 6 Nisan 2026 Pazartesi günü mazot fiyatlarında yeni bir artış var mı, güncel pompa fiyatları kaç TL oldu? İşte akaryakıt piyasalarından gelen haftanın ilk kulis bilgileri ve tabelalardaki son durum...
Tarımdan taşımacılığa kadar her sektörün maliyetini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarındaki bu yüksek seyir, bütçeleri zorlamaya devam ediyor. Hafta sonu molasının ardından yollara düşen sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün istasyonlarda yeni bir fiyat güncellemesi var mı?
BUGÜN MOTORİNE YENİ BİR ZAM GELECEK Mİ? (6 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 6 Nisan 2026 Pazartesi günü için motorin (mazot) veya benzin grubunda yeni bir zam ya da indirim beklentisi BULUNMAMAKTADIR.Geçtiğimiz perşembe günü motorinin litre fiyatına yansıyan 2 lira 52 kuruşluk dev zammın ardından piyasalar haftaya yatay bir seyirle başladı. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, uluslararası piyasalarda hafta açılışında fiyatları anlık değiştirecek büyüklükte bir hareketlilik yaşanmadığı için mevcut rekor fiyatlar haftanın ilk gününde de geçerliliğini korumaya devam edecek.6 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI LİSTESİYeni bir zammın ya da indirimin yansımadığı yeni haftanın ilk gününde, üç büyükşehrimizdeki güncel motorin pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:İstanbul (Avrupa Yakası): 77.44 TLAnkara: 78.57 TLİzmir: 78.84 TL(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)
FİYATLAR BU HAFTA NASIL SEYREDER?Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan en önemli iki faktör olan Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ve döviz kuru cephesini yakından takip ediyor. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin Brent petrol varil fiyatını yukarı yönlü baskılamaya devam etmesi halinde, hafta ortasına doğru pompaya yansıyacak yeni fiyat güncellemelerinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.
Daha fazla göster
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.