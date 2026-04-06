06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Marius Sumudica'dan Mircea Lucescu için açıklama

Rumen teknik direktör Marius Sumudica, durumu ciddiyetini koruyan Mircea Lucescu ile ilgili konuştu.

calendar 06 Nisan 2026 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rumen teknik direktör Marius Sumudica, hastanede kalan ve durumu ciddiyetini koruyan Mircea Lucescu ile ilgili konuştu.

Sumudica, "Lucescu'nun yakınlarıyla ve ailesiyle iletişim halindeyim. İyi haber şu ki, yaşadığı sorundan bu yana bir süre geçti ve durumu kötüleşmedi. İlk 24 saat çok önemlidir. Çok sarsıldım, telefona bakmaya, aramaya ve bilgi almaya bile korkuyorum. Yaşanan her şey büyük bir trajedi. Canımız yanıyor. Böyle anlarda çok zor." dedi.

Marius Sumudica'nın Lucescu için sözleri şu şekilde:

"Hastanede 10. kata kadar çıkabildim, üç kontrol noktasını geçtim. Yoğun bakımda doktorla konuştum, endişeliydi. Bir odaya girdim, ailesiyle biraz, yaklaşık 10 dakika kadar kaldım. Hava çok kasvetliydi. Böyle anları anlatmak çok zor. Dün onu görmeye çalıştım, içeri girmeme izin verilmedi. Onu görmeyi çok istiyordum ama izin verilmedi.

Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. Beni futbolcu yapan Lucescu'ydu. Beni Sportul'dan aldı, şampiyonluklar kazandık, bugün geldiğim noktaya büyük ölçüde onun sayesinde ulaştım. Antrenörken ona danışırdım. Her zaman açık sözlüydü, Türkiye'de benim hakkımda çok güzel konuştu. Beni Beşiktaş'a önerdi.

Lucescu benim için bir baba gibidir. İyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve Tanrı'nın bir mucize yaratmasını diliyorum.

Canının istediğini yaptı. Bu play-off maçına da gitti, son ana kadar futboldan vazgeçmedi. Düşünün ki Türkiye maçından sonra Razvan'ı arayıp Yunanistan Kupası finali için iki bilet ayarlamasını istedi. Adam futbola "düşkün".

Çok sarsıcı, Suudi Arabistan'dan geç döndüm, bazı sağlık sorunları olduğunu biliyordum. Olanları duyduğumda donakaldım.

Taburcu işlemlerinin yapılacağı 13:00'ü asla beklemezdi. Hastaneden çıkmak istiyordu. O an şiddetli kalp krizi geçirdi. Tanrı'ya dua etmekten başka bir şey yapamıyorum, yanımıza gelsin diye. Öncelikle, aileye sağlık diliyorum. Onların ve Răzvan'ın kalbinde neler olduğunu bir düşünün.

Neli hanım bana, çok sevdiği kişilerden biri olduğumu söyledi. Çok tutarlı bir kadın, beni ve Lupu'yu hatırladı, bizi çok sevdiğini söyledi.

Artık evde kalamam, Mircea amcamın yanında olmalıyım. O benim için hayatım boyunca bir baba gibiydi."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.