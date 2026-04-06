Altay, kümede kalmanın eşiğinde

Altay, İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalarak kümede kalmayı büyük ölçüde garantiledi ancak galibiyeti kaçırdığı için işi son haftaya bıraktı.

calendar 06 Nisan 2026 13:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde kendisi gibi lige tutunma savaşı veren rakiplerinden İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı büyük oranda garantiledi. İzmir Çoruhlu FK maçının henüz 2'nci dakikasında tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin'in frikikten attığı golle geriye düşerek sıkıntıya giren siyah-beyazlılar, ilk yarı sonunda Ünal'ın penaltı kaçırmasıyla çifte şok yaşadı.

Müsabakanın ikinci devresinde baskı kurup rakibini hataya zorlayan Altay'da genç santrfor Ünal, 69'da rakip fileleri sarsarak kendini affettirdi. Uzatmada Onur Yıldız'la bir topu direkten dönen Altay, galibiyeti kaçırarak kümede kalışını ilan etmeyi erteledi. Grupta 22 puana ulaşan siyah-beyazlılar galip gelseydi, bitime 2 hafta kala Nazilli Spor'dan sonra küme düşen takımlar Afyonspor (19), İzmir Çoruhlu FK (20) ve Bornova 1877 (21) olacaktı.

BU HAFTA 3 PUAN CEPTE

Altay ligde bu hafta deplasmanda Nazilli Spor ile oynanması gereken müsabakada 3-0 hükmen galip sayılacak. Nazilli temsilci, küme düşmesi kesinleştikten sonra 1 kez sahadan çekilip, 1 kez sahaya çıkmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçen hafta küme düşürüldü. Altay, hükmen galibiyet sonrası son haftaya 25 puanla girecek.

Bornova 1877 bu hafta şampiyonluk kutlaması yapmaya hazırlanan Kütahyaspor'u deplasmanda yenemezse küme düşecek.

İzmir Çoruhlu FK da evinde Uşakspor'u mağlup edemezse Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutacak. Afyonspor ise evinde Tire 2021 FK'yı dize getiremezse lige mendil sallayacak. Son hafta Afyonspor'u ağırlayacak Altay, rakibinin hem Tire'yi mağlup etmesi hem kendisini en az 2 farklı yenmesi halinde sonuç ikili averaja kalırsa küme düşen takım olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
