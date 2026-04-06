Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ilk maçında 7 Nisan Salı günü Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.



Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan geçen yılın şampiyonu VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i 2-0 eleyerek finale yükseldi.



Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Zerenspor'a 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.



Finalde üç galibiyete ulaşan takım Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.



Final serisinin maç programı şöyle:



7 Nisan Salı:



17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)



11 Nisan:



17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)



13 Nisan:



19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)



16 Nisan (Gerekirse):



19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)



19 Nisan (Gerekirse):



19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)





Play-off 3-4



Play-off 3-4 etabında ise Eczacıbaşı Dynavit ile Zerenspor mücadele edecek.



Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ilk karşılaşma, 8 Nisan Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak.



Play-off 3-4 serisinin maç programı şöyle:



8 Nisan:



17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)



11 Nisan:



13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)



13 Nisan (Gerekirse):



16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)



