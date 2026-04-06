05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Galatasaray'a göndermede bulundu.

calendar 05 Nisan 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 00:13
Haber: Sporx.com
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

DERBİ GALİBİYETİ, GALATASARAY SÖZLERİ

Galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Ertan Torunoğulları "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz.

Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız!

Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni, alasını yaparız! Taraftarlarımız merak etmesinler." dedi.

VAR ODASI, PENALTI AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden Ertan Torunoğulları "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar." ifadelerini kullandı.

Ertan Torunoğulları transfer dönemi sonrası gelen tepkilerin hatırlatılması üzerine "Fenerbahçe kimi alsa kötü, rakip takımlar alınca iyi oluyor. Bizim bugün 4-5 net pozisyonumuz vardı. Cherif normalde o pozisyonları atardı. Sonradan girdiği için tam ısınmamış olabilir." dedi.

ŞAMPİYONLUK CEVABI

Ayreıca şampiyonluk sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Fenerbahçe şampiyon olacak." şeklinde konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
