Domenico Tedesco: 'Rakibimizi iyi analiz ettik'

"RAKİBİMİZİ İYİ ANALİZ ETTİK"



Beşiktaş'ın oyun yapısına dikkat çeken Tedesco, "Birkaç şey var dikkatimizi çeken. Bir takımla birden çok kez oynuyorsanız, teknik direktörü değişmediyse dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Bir takımla 3 kez oynamak ve hocasının aynı olması çok sık rastlanan bir durum değil. Dikkatimizi çeken şeyler var. İki takım da ara transferde değişti. Onlar aynı stilde oynuyorlar. İkinci toplarda ve geçişte güçlüler. Biz nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi takımımıza odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"ORTA SAHA KİLİT ROL OYNAYACAK"



Derbide belirleyici faktöre de değinen İtalyan teknik adam, "Bütün mevkiler önemli ama bana en çok hangi pozisyon derseniz, bu tarz maçlarda orta saha önemlidir. Orta sahadaki kapasiteniz belirleyici oluyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



