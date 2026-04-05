Gelibolu Yarımadası'nda 15. 'Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü' etkinliği düzenlendi

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Bisiklet Platformu Derneği (ÇABİP) tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"nde 27 ilden 1100 bisikletli pedal çevirdi.



Sabah saatlerinde Eceabat ilçesinin Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular burada ısınma hareketleri yapıp sürüşe hazırlandı.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sürüş öncesi yaptığı konuşmada, bize bu toprakları vatan yapanları, Cumhuriyet'i kuranları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı'yı, Cevat Paşa'yı, Bigalı Mehmet Çavuş'u, Ezineli Yahya Çavuş'u ve onlarca isimsiz kahramanı saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.



Dünya durdukça, bu büyük insanları asla unutmayacaklarını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:



"O büyük insanlar 111 yıl önce birbirlerini çok sevdiler, kenetlendiler ve çok büyük iş başardılar. Çanakkale'yi geçilmez yaptılar ve bu topraklarda ay yıldızlı al bayrağın dalgalanmasına imkan sağladılar. Onların torunları olarak bizler de onlar gibi birbirimize kenetlenmek, birbirimizi biraz daha fazla sevmek zorundayız. Şu anki topluluk burada onu yapıyor. Herkes gönül gönüle omuz omuza geçmişten aldıkları ilhamla aynı geleceğe emin adımlarla ilerliyorlar. O yüzden buraya gelenlere çok teşekkür ediyoruz."



ÇABİP Derneğinden gönüllü Birol Çetin, etkinlik dolayısıyla gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin ön sözünün yazıldığı bu topraklarda vatansever iki teker dostlarıyla buluşmak bizi gururlandırıyor. Etkinliğin bu yıl 15'incisini yapıyoruz. Türkiye'deki sayılı bisiklet organizasyonlarından biri. Dün de Çanakkale'de Bisiklet Evi'nde buluşma yaptık. 'Bisiklet kenti Çanakkale' mottosuyla yola çıktığımız, 15'incisi düzenlediğimiz Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne gelenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne Bursa'dan 3'üncü kez katılan Esin Şirin, bisiklet severlerin her sene aynı coşkuyla bir arada olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Her yıl aynı heyecanla aynı duyguyla gelmeye devam edeceğiz. ÇABİP çok güzel bir organizasyon yapıyor, onlarla gurur duyuyoruz. Çok güzel misafirperverlik yapıyorlar." dedi.



Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Hüseyin Gül, etkinliğe Kocaeli'den 40 kişilik bir grupla katıldıklarını dile getirerek, "Gelibolu'nun manevi havası çok başka. İlk gelen arkadaşlarımıza da bu duyguyu yaşayacaklarını söylemiştim. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Buranın atmosferi çok farklı, herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum. ÇABİP'e de çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona imza attıkları için." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ÇABİP gönüllüsü Can Düzdaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Kaşdemir'e üzerinde ÇABİP yazılı bisiklet forması hediye etti.



Yaklaşık 60 kilometrelik parkur hakkında bilgilendirilen 27 ilden 1100 bisikletli saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bu yıl 15. kez düzenlenen saygı sürüşüne başladı.



Sporcular Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliği'ne ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.



Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip start noktasında sona erecek.



