05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Gelibolu Yarımadası'nda 15. "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü" etkinliği düzenlendi

Çanakkale'de, Çanakkale Savaşları kahramanlarını anmak amacıyla düzenlenen 15. "Şehitlere Saygı" bisiklet turuna 27 ilden 1100 sporcu katılarak Gelibolu'da yaklaşık 60 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

calendar 05 Nisan 2026 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Bisiklet Platformu Derneği (ÇABİP) tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"nde 27 ilden 1100 bisikletli pedal çevirdi.

Sabah saatlerinde Eceabat ilçesinin Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular burada ısınma hareketleri yapıp sürüşe hazırlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sürüş öncesi yaptığı konuşmada, bize bu toprakları vatan yapanları, Cumhuriyet'i kuranları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı'yı, Cevat Paşa'yı, Bigalı Mehmet Çavuş'u, Ezineli Yahya Çavuş'u ve onlarca isimsiz kahramanı saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Dünya durdukça, bu büyük insanları asla unutmayacaklarını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"O büyük insanlar 111 yıl önce birbirlerini çok sevdiler, kenetlendiler ve çok büyük iş başardılar. Çanakkale'yi geçilmez yaptılar ve bu topraklarda ay yıldızlı al bayrağın dalgalanmasına imkan sağladılar. Onların torunları olarak bizler de onlar gibi birbirimize kenetlenmek, birbirimizi biraz daha fazla sevmek zorundayız. Şu anki topluluk burada onu yapıyor. Herkes gönül gönüle omuz omuza geçmişten aldıkları ilhamla aynı geleceğe emin adımlarla ilerliyorlar. O yüzden buraya gelenlere çok teşekkür ediyoruz."

ÇABİP Derneğinden gönüllü Birol Çetin, etkinlik dolayısıyla gururlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Cumhuriyet'imizin ön sözünün yazıldığı bu topraklarda vatansever iki teker dostlarıyla buluşmak bizi gururlandırıyor. Etkinliğin bu yıl 15'incisini yapıyoruz. Türkiye'deki sayılı bisiklet organizasyonlarından biri. Dün de Çanakkale'de Bisiklet Evi'nde buluşma yaptık. 'Bisiklet kenti Çanakkale' mottosuyla yola çıktığımız, 15'incisi düzenlediğimiz Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne gelenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne Bursa'dan 3'üncü kez katılan Esin Şirin, bisiklet severlerin her sene aynı coşkuyla bir arada olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Her yıl aynı heyecanla aynı duyguyla gelmeye devam edeceğiz. ÇABİP çok güzel bir organizasyon yapıyor, onlarla gurur duyuyoruz. Çok güzel misafirperverlik yapıyorlar." dedi.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Hüseyin Gül, etkinliğe Kocaeli'den 40 kişilik bir grupla katıldıklarını dile getirerek, "Gelibolu'nun manevi havası çok başka. İlk gelen arkadaşlarımıza da bu duyguyu yaşayacaklarını söylemiştim. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Buranın atmosferi çok farklı, herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum. ÇABİP'e de çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona imza attıkları için." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ÇABİP gönüllüsü Can Düzdaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile Kaşdemir'e üzerinde ÇABİP yazılı bisiklet forması hediye etti.

Yaklaşık 60 kilometrelik parkur hakkında bilgilendirilen 27 ilden 1100 bisikletli saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bu yıl 15. kez düzenlenen saygı sürüşüne başladı.

Sporcular Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliği'ne ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip start noktasında sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.