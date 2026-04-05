Fatih Tekke, Galatasaray zaferini kutladı!

Tekke, Trabzon futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve 'Tabutçu Ali' lakabıyla tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

'unkarşısında elde ettiği 2-1'lik kritik galibiyetin ardından Teknik Direktör, zaferin keyfini Trabzon'un karla kaplı yaylalarında kutladı.Efsane isimile kar üstünde güreş tutarak galibiyeti kutlayan Tekke'nin o içten ve samimi görüntüleri, bordo-mavili camiada büyük beğeni topladı.