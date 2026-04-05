Fatih Tekke, Galatasaray zaferini kutladı!

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında elde ettiği 2-1'lik kritik galibiyetin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke, zaferin keyfini Trabzon'un karla kaplı yaylalarında kutladı.
Tekke, Trabzon futbolunun efsane isimlerinden biri olan ve 'Tabutçu Ali' lakabıyla tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz ile bir araya geldi.
Efsane isim Tabutçu Ali ile kar üstünde güreş tutarak galibiyeti kutlayan Tekke'nin o içten ve samimi görüntüleri, bordo-mavili camiada büyük beğeni topladı.
