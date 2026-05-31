Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da son yarışta 11. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya Aragon ayağındaki ikinci yarışı 11. sırada tamamlarken, Türk sporcu Kadir Erbay wildcard katıldığı yarışta 32. oldu.

calendar 31 Mayıs 2026 17:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ikinci yarışını 11. bitirdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı ile İspanya MotorLand Aragon Pisti'nde hafta sonunun son ana yarışında mücadele eden Can Öncü, 11. başladığı 15 turluk yarışta damalı bayrağı başladığı gibi 11. sırada geçti.

Aragon'da son yarışı, Orelac Verdnatura takımından İspanyol sürücü Jaume Masia birinci, AS BLU CRU takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, WRP takımından İtalyan Matteo Ferrari de üçüncü tamamladı.

Wildcard ile Dünya Supersport Şampiyonası'nın Aragon ayağına I+Dent takımı adına davet edilen Türk motosikletçi Kadir Erbay ise hafta sonunun 15 turluk ikinci ana yarışta, 32. oldu. Organizasyonda 34 sporcu mücadele etti.

