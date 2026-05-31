 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae harekatı: İki aday da devrede

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Kim Min-Jae'nin temsilcisiyle el sıkıştığı ortaya çıktı. İki isim de seçim sonrasında Bayern Münih ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

calendar 31 Mayıs 2026 10:18
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae harekatı: İki aday da devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Fenerbahçe'de yine Kim Min-Jae sesleri...

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, savunmayı daha da güçlendirmek için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre, iki başkan adayının da tecrübeli oyuncu ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli oyuncu için Alman kulübüyle pazarlıklara başlamak için seçim sürecini beklediği öğrenildi.

Bayern'in beklentisinin 25 milyon euro olduğu ve iki başkan adayının da seçim sonrası bonservis pazarlığı yapacağı gelen haberler arasında.

29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euroya transfer olmuştu.

Bayern Münih ise başarılı stoper için kasasından 50 milyon euro çıkarmak zorunda kalmıştı.


Geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güney Kore Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen yıldız oyuncu 4 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. 


 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.