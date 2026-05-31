Fenerbahçe'de Kim Min-Jae harekatı: İki aday da devrede

Fenerbahçe'de yine Kim Min-Jae sesleri...



Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, savunmayı daha da güçlendirmek için harekete geçti.



Takvim'in haberine göre, iki başkan adayının da tecrübeli oyuncu ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli oyuncu için Alman kulübüyle pazarlıklara başlamak için seçim sürecini beklediği öğrenildi.



Bayern'in beklentisinin 25 milyon euro olduğu ve iki başkan adayının da seçim sonrası bonservis pazarlığı yapacağı gelen haberler arasında.



29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euroya transfer olmuştu.



Bayern Münih ise başarılı stoper için kasasından 50 milyon euro çıkarmak zorunda kalmıştı.





Geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



Güney Kore Milli Takımı'nda 77 kez forma giyen yıldız oyuncu 4 kez fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.









