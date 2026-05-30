Haber Tarihi: 30 Mayıs 2026 16:41 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mayıs 2026 16:41
Beylerbeyi Sarayı bayramda açık mı, kapalı mı?
Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusu tüm yurdu sarmışken ve 9 günlük devasa tatili fırsat bilerek İstanbul Boğazı'nın en görkemli yapılarından birini ziyaret etmek isteyenlerin aklındaki o devasa soru gündemin tam zirvesine oturdu! Turistler, tarih tutkunları ve bayramı İstanbul'da geçiren milyonlarca vatandaş arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Beylerbeyi Sarayı bayramda açık mı? Kurban Bayramı'nda Beylerbeyi Sarayı çalışıyor mu, müzeler kaça kadar açık?" sorguları kültür ve turizm sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte gişelerden eli boş dönmemeniz ve tatil planlarınızın suya düşmemesi için bilmeniz gereken o sarsıcı ziyaret takvimi!
Anadolu yakasından sahil yoluna doğru yola çıkmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa saray kapıları bayram boyunca ziyaretçilere tam gün açık olacak mı?
BEYLERBEYİ SARAYI BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK Mİ? (O SARSICI KAPANIŞ!)Kısa, net ve planlarınızı yaparken şube kapısından dönmenizi engelleyecek o resmi gerçek: İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan Beylerbeyi Sarayı, Kurban Bayramı'nın 1. günü (27 Mayıs Çarşamba) ZİYARETE KESİNLİKLE KAPALIDIR!Milli Saraylar Başkanlığı'nın resmi tatil düzenlemeleri ve personelin bayramlaşma süreçleri nedeniyle aldığı sarsıcı kural burada hemen devreye giriyor. Bayramın ilk günü kapıda kalmamak ve bilet kuyruğu aramamak adına rotanızı kesinlikle başka güne çevirmeniz hayati önem taşıyor. Boşuna köprü trafiğine girmeyin!BAYRAMIN 2., 3. VE 4. GÜNÜ BEYLERBEYİ SARAYI ÇALIŞIYOR MU?gün yaşanan o devasa kapanışın ardından, bayramın geri kalanında tarih meraklıları için adeta bir bayram havası esecek!Bayramın 2., 3. ve 4. Günleri: Beylerbeyi Sarayı, Kurban Bayramı'nın geri kalan günlerinde (28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri) kapılarını sonuna kadar ziyaretçilere açacaktır.Mesai Saatleri: Saray, sabah saat 09.00 itibarıyla kapılarını açmakta ve akşam saat 17.30'a kadar tam kapasiteyle ziyaretçi kabul etmektedir.Eğer Boğaz manzaralı bu efsanevi Osmanlı yapısını, saray bahçesini ve tarihi tüneli kapsayan devasa bir kültür turu yapmayı planlıyorsanız, gezinizi kesinlikle bayramın ikinci gününden itibaren planlamanız cüzdanınız ve vaktiniz açısından en doğrusu olacaktır!
