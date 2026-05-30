Beylerbeyi Sarayı bayramda açık mı, kapalı mı?

Anadolu yakasından sahil yoluna doğru yola çıkmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa saray kapıları bayram boyunca ziyaretçilere tam gün açık olacak mı?

Kısa, net ve planlarınızı yaparken şube kapısından dönmenizi engelleyecek o resmi gerçek: İstanbul'un en önemli tarihi miraslarından biri olan Beylerbeyi Sarayı, Kurban Bayramı'nın 1. günü (27 Mayıs Çarşamba) ZİYARETE KESİNLİKLE KAPALIDIR!

Milli Saraylar Başkanlığı'nın resmi tatil düzenlemeleri ve personelin bayramlaşma süreçleri nedeniyle aldığı sarsıcı kural burada hemen devreye giriyor. Bayramın ilk günü kapıda kalmamak ve bilet kuyruğu aramamak adına rotanızı kesinlikle başka güne çevirmeniz hayati önem taşıyor. Boşuna köprü trafiğine girmeyin!

gün yaşanan o devasa kapanışın ardından, bayramın geri kalanında tarih meraklıları için adeta bir bayram havası esecek!

Bayramın 2., 3. ve 4. Günleri: Beylerbeyi Sarayı, Kurban Bayramı'nın geri kalan günlerinde (28, 29 ve 30 Mayıs tarihleri) kapılarını sonuna kadar ziyaretçilere açacaktır.

Mesai Saatleri: Saray, sabah saat 09.00 itibarıyla kapılarını açmakta ve akşam saat 17.30'a kadar tam kapasiteyle ziyaretçi kabul etmektedir.

Eğer Boğaz manzaralı bu efsanevi Osmanlı yapısını, saray bahçesini ve tarihi tüneli kapsayan devasa bir kültür turu yapmayı planlıyorsanız, gezinizi kesinlikle bayramın ikinci gününden itibaren planlamanız cüzdanınız ve vaktiniz açısından en doğrusu olacaktır!