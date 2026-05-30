Dusan Vlahovic'ten Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan yanıt!

30 Mayıs 2026 10:20
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek. 

Bu seçim öncesi iki aday Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin futbolcu transferi konusunda özellikle takıma yıldız bir golcüyü getirmek istediği gündemde yer alıyor.

Son olarak iki başkan adayının da listesinde bulunan Dusan Vlahovic ile ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF

Fenerbahçe başkan adayları, Juventus'la sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Dusan Vlahovic'e teklifte bulundu.

VLAHOVIC'İN ŞARTI ORTAYA ÇIKTI

Sırp golcünün iki başkan adayına da; "18 milyon euro maaş verirseniz, Fenerbahçe'ye gelebilirim" dediği ortaya çıktı.

Vlahovic transferi böylece sarı-lacivertli camiada açılmadan kapandı. 

