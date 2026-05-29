Trail Blazers, Giannis Antetokounmpo için ciddi hamle hazırlığında

NBA'in saygın gazetecilerinden Chris Haynes, Portland Trail Blazers'ın Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunduğunu açıkladı.



Haynes'in aktardığı bilgilere göre Portland yönetimi, perde arkasında olası takas senaryolarını detaylı şekilde inceliyor.



SiriusXM NBA Radio'daki "Deals and Dunks" programına konuşan Haynes şu ifadeleri kullandı:



"Portland'ın Giannis için ciddi ilgi gösterdiğini duydum. Damian Lillard ile Giannis ikilisini yeniden bir araya getirme fikri üzerinde çalışıyorlar. Bana söylenenlere göre Portland bu konuda gerçekten ciddi ve perde arkasında hangi takas paketlerinin mantıklı olacağını araştırıyor."



Trail Blazers kadrosunda Deni Avdija, Shaedon Sharpe, Jerami Grant ve Jrue Holiday gibi önemli isimler bulunurken, kulübün draft hakları ve maaş eşleştirmeleri açısından da esnek bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.



Giannis, üç yıl ve 175 milyon dolar değerindeki kontratının ikinci sezonuna girmeye hazırlanıyor. Sözleşmesinin son yılında oyuncu opsiyonu bulunuyor.



Yunan süperstar 2025-26 sezonunda çıktığı 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 62.4 ile oynadı.



Öte yandan Portland'ın uzun vadeli planlarında Damian Lillard'ın durumu da önemli bir yer tutuyor. Tecrübeli yıldız, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçırmıştı.



Giannis'in geleceğiyle ilgili gelişmeler yalnızca Portland tarafından değil, aynı zamanda Miami Heat ve Boston Celtics gibi şampiyonluk hedefi bulunan ekipler tarafından da yakından takip edilmeye devam ediyor.



