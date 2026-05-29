İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk'a söz

Galatasaray'daki ilk senesinde beklenen etkiyi yaratamayan İlkay Gündoğan, gelecek yıl her şeyin farklı olacağını söyleyip Okan Buruk'a söz verdi.

calendar 29 Mayıs 2026 11:58
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sezonun ardından gözler yeni dönem planlamasına çevrilirken, İlkay Gündoğan cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takıma büyük beklentilerle gelen ancak ilk sezonunda istenen etkiyi tam olarak yaratamayan tecrübeli futbolcu, yeni sezon öncesi daha iddialı bir hazırlık sürecine girmeyi planlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk ile tatile çıkmadan önce bir görüşme yapan İlkay Gündoğan'ın, gelecek sezon Galatasaray'a çok daha fazla katkı vermek istediğini dile getirdiği öğrenildi. 35 yaşındaki orta sahanın, takımı oyun aklı ve liderlik açısından bir üst seviyeye taşımak için elinden geleni yapacağını söylediği belirtildi.

Deneyimli futbolcunun yeni sezonda hem fiziksel olarak daha hazır hem de takım içindeki rolü daha belirgin şekilde sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY'A BEDELSİZ GELDİ

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Manchester City'den Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün KAP açıklamasına göre yıldız futbolcuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı ve oyuncuya her sezon için net 4.5 milyon euro garanti ücret verileceği duyuruldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig'de 24 maçta süre aldı; 2 gol, 3 asist üretti. Lig performansında 1389 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha, 15 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta görev yapan İlkay, 415 dakika sahada kaldı; bu kulvarda gol ya da asist katkısı yapamadı. Türkiye Kupası'nda 4 maçta 270 dakika oynayıp 1 asist yapan yıldız oyuncu, Süper Kupa'da da 2 maçta 79 dakika süre aldı.

