Vincenzo Montella'dan geleceği için açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, canlı yayında geleceğine dair konuştu.

calendar 29 Mayıs 2026 12:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, geleceği ve bir kulüp takımında görev almak isteyip istemediği sorusuna cevap verdi.

Farklı takımlarla adının geçtiği hatırlatılan Montella, "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİNDE

Vincenzo Montella'nın, Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı gündeme gelmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
