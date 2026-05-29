Pistons, Jalen Duren'a maksimum sözleşme vermeyebilir

Detroit Pistons'ın genç yıldızı Jalen Duren, geçtiğimiz yıl sözleşme uzatma teklifini reddetmiş ve ardından All-NBA seviyesinde bir sezon geçirmişti. Ancak playoff performansındaki düşüşün, yeni kontrat görüşmelerini etkileyebileceği belirtiliyor.

calendar 29 Mayıs 2026 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Duren teorik olarak Rose Rule kapsamında maaş tavanının yüzde 30'una kadar çıkan bir maksimum kontrat imzalayabiliyor. Bu rakam yıllık yaklaşık 49 milyon dolara denk geliyor.

Ancak ESPN'in projeksiyonlarına göre Duren'ın yıllık ortalama maaşının 40 milyon dolar seviyelerinde olması bekleniyor. Bu da beş yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık bir sözleşmeye karşılık geliyor.

Bir Doğu Konferansı yöneticisi ESPN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eğer maksimum kontrat istiyorsa gidip piyasada bulmasını söylerler. Ancak o Cade Cunningham'ın en yakın parçalarından biri. Bu yüzden sürecin dikkatli yönetilmesi gerekiyor."

Duren normal sezonda 70 maçta 19.5 sayı, 10.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları üretirken 25.8 PER derecesine ulaştı.

Ancak playofflarda 14 maçta yalnızca 10.2 sayı, 8.5 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalayabildi. PER değeri ise 14.3'e kadar geriledi.

Henüz 22 yaşına girecek olan genç pivotun önünde playofflarda kendisini kanıtlayabileceği uzun bir kariyer bulunuyor.

