Trabzonspor'un Onana planı ortaya çıktı!

Trabzonspor, kalede Andre Onana'yı tutmayı amaçlıyor. Kamerunlu kaleciyi yeniden kiralamak isteyen Fırtına hem oyuncu hem de Manchester United'a resmi teklifini iletti

calendar 29 Mayıs 2026 14:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiralanan Andre Onana'yı yeni sezonda da kadrosunda görmek isteyen Trabzonspor hem İngiliz kulübüne hem de oyuncuya resmi teklifini iletti.

Kamerunlu kaleciden gelecek cevaba göre hareket edecek olan bordo-mavililerin yerli kaleci alternatifi de masada. Yeni sezon kadro yapılanmasını büyük bir titizlikle sürdüren Trabzonspor, iç transferde kaleci belirsizliğine son vermek istiyor. Geçen sezon sergilediği performansla dikkat çeken Andre Onana'nın takımda kalmasını isteyen yönetim kurulu temaslarını sürdürüyor.

Manchester United kulübüne oyuncuyu yeniden kiralamak için resmi teklifini sunan Karadeniz Fırtınası, başarılı file bekçisine de ekonomik açıdan oldukça cazip şartlarda bir sözleşme önerdi.

Trabzonspor'un ısrarlı ve ciddi tavrı karşısında memnun kalan Andre Onana, geleceğiyle ilgili karar vermek adına düşünme süresi talep etti. Onana'nın, kısa sürede kesin kararını bildirmesi bekleniyor. Onana transferinde yaşanabilecek olası bir aksiliğe karşı B planını hazırlandı.

B PLANI: YERLİ KALECİ

Andre Onana'yı A planı olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi olumsuz bir sonuç olması halinde B planını da hazırladı. Bordo-mavililerin transfer komitesi vakit kaybetmeden yerli kaleci alternatiflerine yönelecek. Kalenin yerli bir isme emanet edilmesi, Trabzonspor'un elini yabancı kontenjanı konusunda da ciddi şekilde rahatlatacak. Bu sayede takımda ekstra bir yabancı oyuncu yeri açılacak

