Xabi Alonso, Arda Güler'i istiyor

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, İngiliz ekibine Arda Güler'i istiyor.



"RÜYA TRANSFER"



İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Alonso, Real Madrid'de birlikte çalıştığı dönemde performansından çok etkilendiği milli futbolcuyu yaz transfer döneminde Londra ekibine kazandırmak istiyor.



REAL'DE "DOKUNULMAZ"



Haberde, genç yıldızın Alonso'nun "rüya transferi" olarak görüldüğü aktarıldı. Ancak Real Madrid cephesinin Arda Güler'i geleceğin önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ve oyuncuyu "dokunulmaz" statüsünde gördüğü belirtildi. Bu nedenle İspanyol devinin transfer görüşmelerinde Arda'yı takasta kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.



20 GOLE KATKI SAĞLADI



Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Arda Güler, 20 gole doğrudan katkı sağladı. Genç oyuncunun özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısındaki performansıyla dikkat çektiği ifade edildi.



Haberde ayrıca Alonso'nun daha önce Arda Güler için, "Özil ile Guti karışımı bir oyuncu" yorumunda bulunduğu ve genç yıldızın doğal yeteneğine hayran kaldığı bilgisine yer verildi.



ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA



Arda Güler, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında Xabi Alonso için, "Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur. Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum.. Gerçekten çok büyük bir antrenör." demişti.



