Galatasaray'da gündem yeniden Beraldo!

Sezon başında Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ancak görüşmelerden sonuç alınamayan Lucas Beraldo, yeniden sarı-kırmızılıların radarına girdi.

calendar 28 Mayıs 2026 13:25
Haber: Sporx.com dış haberler
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunma hattı için gündeme gelen isimlerden biri yine Lucas Beraldo oldu. PSG forması giyen genç savunmacının, Fransız ekibinde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, sezon başında da Galatasaray'ın ilgilendiği Beraldo için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde Fransız kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

2024 yılında Sao Paulo'dan yaklaşık 20 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olan Beraldo'nun güncel piyasa değerinin 25 milyon euro civarında olduğu belirtildi. 1.86 boyundaki Brezilyalı futbolcu, sol ayağını etkili kullanması ve savunmadan oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
