Galatasaray'da gündem yeniden Beraldo!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunma hattı için gündeme gelen isimlerden biri yine Lucas Beraldo oldu. PSG forması giyen genç savunmacının, Fransız ekibinde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.





Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, sezon başında da Galatasaray'ın ilgilendiği Beraldo için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içerisinde Fransız kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.





2024 yılında Sao Paulo'dan yaklaşık 20 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olan Beraldo'nun güncel piyasa değerinin 25 milyon euro civarında olduğu belirtildi. 1.86 boyundaki Brezilyalı futbolcu, sol ayağını etkili kullanması ve savunmadan oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.



