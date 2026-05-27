 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Safiport Erokspor'u 91-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

calendar 27 Mayıs 2026 22:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 22:59
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko farklı kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News


Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Safiport Erokspor'u 91-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, 11-11 eşitliğin ardından üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. İkinci periyoda da iyi oyununu sürdürerek başlayan Fenerbahçe, skoru 32-19'a getirerek farkı çift hanelere çıkardı. Periyodun son 5 dakikalık bölümünde farkı koruyan sarı lacivertliler, soyunma odasına 45-32 önde girdi.

İkinci yarıya çizgi gerisinden yüksek yüzdeli atışlarla başlayan Fenerbahçe, 3 dakikalık bölümde skoru 53-34'e getirdi. Periyodun son 1 buçuk dakikasında farkı geliştirerek 20'ye (65-45) yükselten sarı lacivertliler, karar periyodunaysa 66-49 önde girdi.

Dördüncü periyotta da rakibine sayı kolay şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, rahat oynadığı son bölümün ardından karşılaşmayı 22 sayı farkla 94-72 kazandı ve çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Seride iki maç kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.  Serinin ikinci maçı 29 Mayıs Cuma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 28-19
2.Çeyrek: 17-13
3.Çeyrek: 21-17
4.Çeyrek: 28-23

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic, Hall 10, Birch 5, Metecan Birsen 8, Baldwin 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 13, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Zagars 3

Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 11, Thurman 14, Egehan Arna 6, Love 8, Pangos 2, Galloway 8, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Düverioğlu 4

1. Periyot: 28-19

Devre: 45-32

3. Periyot: 66-49

Beş faulle çıkan oyuncu: 36:41 Love (Safiport Erokspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.