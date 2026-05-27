Fenerbahçe Beko farklı kazandı!

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu



Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic, Hall 10, Birch 5, Metecan Birsen 8, Baldwin 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 13, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Zagars 3



Safiport Erokspor: Crawford 11, Simmons 11, Thurman 14, Egehan Arna 6, Love 8, Pangos 2, Galloway 8, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Düverioğlu 4



1. Periyot: 28-19



Devre: 45-32



3. Periyot: 66-49



Beş faulle çıkan oyuncu: 36:41 Love (Safiport Erokspor)





Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Safiport Erokspor'u 91-70 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.Fenerbahçe, 11-11 eşitliğin ardından üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk periyodu 28-19 önde tamamladı. İkinci periyoda da iyi oyununu sürdürerek başlayan Fenerbahçe, skoru 32-19'a getirerek farkı çift hanelere çıkardı. Periyodun son 5 dakikalık bölümünde farkı koruyan sarı lacivertliler, soyunma odasına 45-32 önde girdi.İkinci yarıya çizgi gerisinden yüksek yüzdeli atışlarla başlayan Fenerbahçe, 3 dakikalık bölümde skoru 53-34'e getirdi. Periyodun son 1 buçuk dakikasında farkı geliştirerek 20'ye (65-45) yükselten sarı lacivertliler, karar periyodunaysa 66-49 önde girdi.Dördüncü periyotta da rakibine sayı kolay şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, rahat oynadığı son bölümün ardından karşılaşmayı 22 sayı farkla 94-72 kazandı ve çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.Seride iki maç kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Serinin ikinci maçı 29 Mayıs Cuma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.1.Çeyrek: 28-192.Çeyrek: 17-133.Çeyrek: 21-174.Çeyrek: 28-23