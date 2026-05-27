Florentino Perez'den rakip adaya şok suçlama!

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, başkanlık seçimi öncesinde yaptığı ilk konuşmada hem mevcut yönetim dönemindeki projeleri anlattı hem de rakibi Enrique Riquelme'ye sert sözlerle yüklendi.





2000 yılında Lorenzo Sanz'a karşı girdiği seçimi kazanarak Real Madrid başkanlığına seçilen ve kulübe kazandırdığı yıldız futbolcularla dünya futbolunda yeni bir dönemin öncülerinden biri olan Perez, seçim kampanyasına iddialı mesajlarla başladı.





37 yaşındaki başkan adayı Enrique Riquelme ile yarışacak olan Perez, konuşmasında kendisini Real Madrid'in değerlerine bağlı bir taraftar olarak tanımlarken, rakibinin ise kulübü ele geçirmek isteyen bir yapının parçası olduğunu savundu.





Perez, Riquelme'nin eski başkan Ramon Calderon'a yakın olduğunu ileri sürerek, seçim sürecinin arkasında geçmişte kulübe zarar verdiğini düşündüğü isimlerin bulunduğunu iddia etti.





Florentino Perez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Real Madrid seçimleri için karşımızda alternatif bir aday çıktığında tabloyu daha net görüyoruz. Bu kampanyanın, Real Madrid tarihinin en olumsuz dönemlerinden biri olarak hatırlanan Ramon Calderon sürecinde öne çıkan kişiler tarafından yönlendirildiğini biliyoruz. Aynı yönetimlerde yer alanlar, genel kurulda üyelerin iradesini zedeleyenler, Real Madrid üyesi olmayan kişileri oy kullanmaya getirenler yine sahnede. Onlar Real Madrid'e hizmet etmek için değil, Real Madrid'i kullanmak için geliyorlar."





"Real Madrid dünyanın en güçlü kulübü haline geldi"





Başkanlığı döneminde kulübün ekonomik açıdan büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Perez, Real Madrid'in bugün dünyanın en yüksek gelirli ve en değerli spor kulüplerinden biri konumuna geldiğini söyledi.





Perez, kulübün yönetim modelinin uluslararası alanda örnek gösterildiğini belirterek, Real Madrid'in kurumsal yapısının Harvard'da incelendiğini hatırlattı.





Santiago Bernabeu Stadı'nın dönüşümünü en önemli projelerinden biri olarak gösteren Perez, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, teknoloji ve marka değeriyle de büyüdüğünü vurguladı.





Apple iş birliği vurgusu





Florentino Perez, Real Madrid'in geleceğe yönelik projelerinde teknolojinin belirleyici rol oynayacağını ifade etti.





"Büyük düşünerek teknolojik bir devrim başlatmak istedik." diyen Perez, teknoloji şirketi Apple ile yapılan iş birliğine dikkati çekti.





Perez, sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla taraftarların dünyanın farklı noktalarından Bernabeu atmosferini evlerinde yaşayabileceğini belirtti.





Kulübün efsaneleri Perez'e destek verdi





Perez'in seçim kampanyası lansmanına Real Madrid'in eski yıldız isimleri de katıldı.





Etkinlikte Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Santiago Solari ve Jose Martinez Pirri gibi kulüp tarihinin önemli isimleri yer aldı.





Perez'in ilk başkanlık döneminde Real Madrid'e transfer edilen Ronaldo Nazario da sahneye çıkarak mevcut başkana destek verdi.





Brezilyalı eski futbolcu, Perez'e hitaben, "Her zaman en iyisi oldun. Hala Madrid." ifadelerini kullandı.





Florentino Perez'in seçim kampanyasının sloganı ise "Yazılacak çok tarih var" anlamına gelen "Mucha historia por hacer" olarak belirlendi.



