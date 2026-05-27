Beşiktaş istiyordu; Chelsea satış listesine koydu!

Bir dönem Beşiktaş ile adı geçen Filip Jorgensen, Chelsea tarafından satış listesine kondu.

calendar 27 Mayıs 2026 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Beşiktaş'ın ocak ayından beri transfer gündeminde yer alan Filip Jorgensen'i satış listesine koydu.

BBC'de yer alan habere göre; ocak ayında ayrılmak isteyen ancak kulüp tarafından tutulan kaleci Jorgensen, bu yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık olacak. Robert Sanchez'in arkasında yedek bekleyen ve rolünden mutsuz olan Jorgensen ile yollarını ayıracak.

Jorgensen ile Beşiktaş dışında Porto ve Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.

24 yaşındaki Danimarkalı-İsveçli kaleci, 2024 yazında Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Jorgensen geçen sezon 12 maçta süre alıp kalesinde 17 gol gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
