Beşiktaş istiyordu; Chelsea satış listesine koydu!

Chelsea, Beşiktaş'ın ocak ayından beri transfer gündeminde yer alan Filip Jorgensen'i satış listesine koydu.
BBC'de yer alan habere göre; ocak ayında ayrılmak isteyen ancak kulüp tarafından tutulan kaleci Jorgensen, bu yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık olacak. Robert Sanchez'in arkasında yedek bekleyen ve rolünden mutsuz olan Jorgensen ile yollarını ayıracak.
Jorgensen ile Beşiktaş dışında Porto ve Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.
24 yaşındaki Danimarkalı-İsveçli kaleci, 2024 yazında Villarreal'den Chelsea'ye 24.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
Jorgensen geçen sezon 12 maçta süre alıp kalesinde 17 gol gördü.
