Galatasaray'dan TFF'ye 'tarihi' tepki hazırlığı!

Trendyol Süper Lig 26'ncı şampiyonluk kupasının RAMS Park'taki törene kurye aracıyla gönderilmesine büyük tepki gösteren Galatasaray yönetimi, tepkisini kongre salonuna taşıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ve önümüzdeki dönemi kapsayacak Mali Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.
KULÜP TARİHİNDE İLK
Galatasaray, kulüp tarihinde ilk defa mali kongrede yer almayarak, federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak.
İki taraf arasında her geçen dozu artan restleşmenin, TFF kongresi sonrasında nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu.
