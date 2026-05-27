Galatasaray'dan TFF'ye "tarihi" tepki hazırlığı!

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ipleri tamamen koparmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, TFF'ye karşı tarihi bir boykot hazırlığında olduğu belirtildi.

calendar 27 Mayıs 2026 11:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig 26'ncı şampiyonluk kupasının RAMS Park'taki törene kurye aracıyla gönderilmesine büyük tepki gösteren Galatasaray yönetimi, tepkisini kongre salonuna taşıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, TFF'nin 7 Haziran'da gerçekleştirilecek ve önümüzdeki dönemi kapsayacak Mali Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.

KULÜP TARİHİNDE İLK

Galatasaray, kulüp tarihinde ilk defa mali kongrede yer almayarak, federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak.

İki taraf arasında her geçen dozu artan restleşmenin, TFF kongresi sonrasında nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
