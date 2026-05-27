Serhou Guirassy, Fenerbahçe'ye transferi için işaret bekliyor!

Fenerbahçe'de seçimin ardından bir numaralı gündem maddesi forvet ve teknik direktör konusu. Her iki başkan adayı da golcü transferi için yoğun mesai harcarken Hakan Safi kanadı, ünlü forvetle büyük oranda anlaşma sağladı



ÖMER TOPBAŞ SONA GELDİ



Hakan Safi'nin seçilmesi halinde futbol şubesini emanet edeceği Ömer Topbaş, dünyaca ünlü golcüyle büyük ölçüde el sıkıştı. Sözcü'ye göre Hakan Safi'nin son onayı sonrası imzalar atılacak.



GUIRASSY FENERBAHÇE'YE DOĞRU



Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı o golcü Serhou Guirassy. Ömer Topbaş'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde 30 yaşındaki Gineli forvetle pazarlıklarda son aşamaya gelindi.





SIRADAKİ HEDEF MURIQI



Hakan Safi ve ekibi, Serhou Guirassy'nin dışında Vedat Muriqi konusunda da Mallorca'yla temaslarını sürdürüyor.



