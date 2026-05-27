Serhou Guirassy, Fenerbahçe'ye transferi için işaret bekliyor!

Sadettin Saran yönetiminde yer alan, yoluna Hakan Safi ile devam eden Ömer Topbaş, Gineli yıldız Serhou Guirassy'nin işini büyük ölçüde bitirdi. Gözler artık başkan adayı Safi'nin vereceği kararda.

calendar 27 Mayıs 2026 11:53
Fenerbahçe'de seçimin ardından bir numaralı gündem maddesi forvet ve teknik direktör konusu. Her iki başkan adayı da golcü transferi için yoğun mesai harcarken Hakan Safi kanadı, ünlü forvetle büyük oranda anlaşma sağladı

ÖMER TOPBAŞ SONA GELDİ

Hakan Safi'nin seçilmesi halinde futbol şubesini emanet edeceği Ömer Topbaş, dünyaca ünlü golcüyle büyük ölçüde el sıkıştı. Sözcü'ye göre Hakan Safi'nin son onayı sonrası imzalar atılacak.

GUIRASSY FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı o golcü Serhou Guirassy. Ömer Topbaş'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde 30 yaşındaki Gineli forvetle pazarlıklarda son aşamaya gelindi.


SIRADAKİ HEDEF MURIQI

Hakan Safi ve ekibi, Serhou Guirassy'nin dışında Vedat Muriqi konusunda da Mallorca'yla temaslarını sürdürüyor.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
