Aziz Yıldırım'ın ikinci forveti ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın "2 yabancı santrfor" açıklamasının ardından Alexander Sörloth'tan sonraki ikinci isim de ortaya çıktı.

calendar 27 Mayıs 2026 11:36 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:47
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "2 yabancı santrfor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın Alexander Sörloth'un dışında takıma kazandırmak istediği diğer santrforun ise sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Kolo Muani olduğu ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım; bayramın dördüncü günü Fransız futbolcu için son görüşmeyi yapacak.

Paris Saint-Germain'nde teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki golcünün bonservisini kiralık oynadığı Tottenham da almıyor.

Yapılan ilk temasta Muani'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakmadığı ancak sonrasındaki görüşmelerde fikrinin değiştiği belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki hafta Fransız yıldızla anlaştıklarını taraftarlara ve camiaya resmen duyurması bekleniyor.

95 MİLYON EURO ÖDEDİ

Paris Saint-Germain, 2023'ün yaz transfer döneminde Kolo Muani'yi kadrosuna kattı ve tam tamına Frankfurt'a 95 milyon euro ödedi. Alman ekibi, bir sene önce bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncudan bir sezon sonra büyük kar elde etti. Ancak Muani, Fransız ekibinde istenilen performansı gösteremedi ve önce Juventus ardından da Tottenham'a kiralandı. 

SÖRLOTH İÇİN EVERTON DA DEVREDE

Öte yandan İspanyol basını, Aziz Yıldırım'ın listesindeki Alexander Sörloth için, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da devrede olduğunu yazdı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
