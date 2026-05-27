Aziz Yıldırım'ın ikinci forveti ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "2 yabancı santrfor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'ın Alexander Sörloth'un dışında takıma kazandırmak istediği diğer santrforun ise sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Kolo Muani olduğu ortaya çıktı.



Aziz Yıldırım; bayramın dördüncü günü Fransız futbolcu için son görüşmeyi yapacak.



Paris Saint-Germain'nde teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki golcünün bonservisini kiralık oynadığı Tottenham da almıyor.



Yapılan ilk temasta Muani'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakmadığı ancak sonrasındaki görüşmelerde fikrinin değiştiği belirtildi.



Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki hafta Fransız yıldızla anlaştıklarını taraftarlara ve camiaya resmen duyurması bekleniyor.



95 MİLYON EURO ÖDEDİ



Paris Saint-Germain, 2023'ün yaz transfer döneminde Kolo Muani'yi kadrosuna kattı ve tam tamına Frankfurt'a 95 milyon euro ödedi. Alman ekibi, bir sene önce bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncudan bir sezon sonra büyük kar elde etti. Ancak Muani, Fransız ekibinde istenilen performansı gösteremedi ve önce Juventus ardından da Tottenham'a kiralandı.



SÖRLOTH İÇİN EVERTON DA DEVREDE



Öte yandan İspanyol basını, Aziz Yıldırım'ın listesindeki Alexander Sörloth için, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da devrede olduğunu yazdı.





