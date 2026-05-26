Yunus Akgün'den çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı!

Galatasaraylı futbolculardan Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Abdükerim Bardakcı, kulübün YouTube kanalına konuk oldu. Yunus Akgün'ün Fenerbahçe - Rizespor maçıyla ilgili anlattıkları dikkat çekti.

calendar 26 Mayıs 2026 19:38
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, YouTube kanalında futbolculardan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, "Dominasyon" programında açıklamalarda bulundu.

İşte dikkat çeken açıklamalar;

"KİMİ YENSEK TARİHİN EN KÖTÜSÜ OLUYOR!"

Yunus Akgün: "Bu başarı kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey takımlarla oynayıp dönüp ligde önemli maçlar oynadık. Bizim bu kalitemiz ve gücümüz var."
Eren Elmalı: "Sonunda eleştiri yine bize oluyor ama."

Abdülkerim Bardakcı: "Bir de şu var: Tarihin en kötü Liverpool'unu 2 kere yendik. Tarihin en kötü Juventus'una 5 attık."

Yunus Akgün: "Kimi yensek tarihin en kötüsü oluyor zaten. (Gülerek)"

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Yunus Akgün: "Fenerbahçe, Rizespor maçında öne geçmişti. Eren sinirlenip odaya geçti. Abdülkerim ağabeye "Ben gidiyorum" dedi. Abdülkerim ağabey, "Sakın gitme, yine son dakika gol yiyecekler" dedi.

Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. Gol bir oldu, 30 kişi falanız, tansiyonum düştü bağırmaktan. Soluma baktım; Abdülkerim ağabey ve Uğurcan sandalyeyi almışlar, koşuyorlar. Batu tişörtünü çıkartmış, böyle bir şey yok.   Nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi."

Abdülkerim Bardakcı: "Rizespor o gün golü atmasa da zaten biz Gençlerbirliği maçını kazanacaktık. Maç berabere bitince bizim için ayrı bir motivasyon oldu."

Yunus Akgün: "Sonuçta rakibimiz. Puan kaybettikleri zaman motive oluyoruz."

"DERBİLERİ TÜRKLER DERİNDEN HİSSEDİYOR"

Abdülkerim Bardakcı: "Böyle başarılarda Türk oyuncuların biraz daha ağırlığını koyması, hissettirmesi gerekiyor. Derbiler yabancılar için de önemli ama Türkler daha derinden hissediyor. Yeni gelenlere her zaman derbilerin önemini ve şiddetini anlatıyoruz. Yunus, Eren, Barış, Uğurcan..." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
