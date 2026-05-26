Yunus Akgün'den çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı!

Yunus Akgün: "Bu başarı kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey takımlarla oynayıp dönüp ligde önemli maçlar oynadık. Bizim bu kalitemiz ve gücümüz var."

Sonunda eleştiri yine bize oluyor ama."

"Fenerbahçe, Rizespor maçında öne geçmişti. Eren sinirlenip odaya geçti. Abdülkerim ağabeye "Ben gidiyorum" dedi. Abdülkerim ağabey, "Sakın gitme, yine son dakika gol yiyecekler" dedi.





Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. Gol bir oldu, 30 kişi falanız, tansiyonum düştü bağırmaktan. Soluma baktım; Abdülkerim ağabey ve Uğurcan sandalyeyi almışlar, koşuyorlar. Batu tişörtünü çıkartmış, böyle bir şey yok. Nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi."