Benfica'nın Mourinho'ya yaptığı teklif ortaya çıktı!

calendar 26 Mayıs 2026 18:11 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 18:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica, Jose Mourinho'yu takımda tutabilmek için şartları zorlamaya hazırlanıyor.

Portekiz basınından CNN Portekiz'in haberine göre kırmızı-beyazlı yönetim, deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken dikkat çeken bir maaş teklifini masaya koydu.

Haberde yer alan bilgilere göre Benfica, Mourinho'ya ilk sezon için yıllık 6 milyon euro, ikinci sezon için ise yıllık 7 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir sözleşme önerdi.

Yönetimin, Avrupa futbolunda yeniden güçlü bir proje oluşturmak adına Mourinho'yu takımın başında tutmayı en önemli hedeflerden biri olarak gördüğü belirtildi.

Özellikle son dönemde Jose Mourinho'nun adı yeniden Real Madrid ile anılırken, Benfica cephesinin bu ihtimali ortadan kaldırmak için ekonomik şartları iyileştirdiği ifade edildi. Portekiz ekibinin, hem sportif yapılanmayı hem de transfer planlamasını Mourinho'nun taleplerine göre şekillendirmeye hazır olduğu aktarıldı. 

REAL MADRID CEPHESİNDE SON DURUM

Öte yandan Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir başka iddia da İspanya'dan geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Anlaşmada, La Liga şampiyonluğu halinde +1 yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Ancak Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü için başkent ekibindeki başkanlık seçimlerinin beklendiği ifade edildi. AS'ın haberine göre resmi imzaların, haziran ayının ilk haftasında yapılacak seçim sonrasına bırakıldığı aktarıldı. Perez'in yeniden başkan seçilememesi durumunda ise Mourinho ile anlaşmanın gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Haberde ayrıca Mourinho'nun Benfica'da kalmak istemediği ve Real Madrid ihtimalinin ortadan kalkması halinde kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme de Mourinho hakkında yaptığı açıklamada, "Mourinho büyük başarılar elde etmiş, kendine özgü bir soyunma odası yönetim tarzına sahip harika bir teknik direktör. Ancak Real Madrid'in geçici bir çözüme değil, uzun vadeli bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun geleceğinin, Real Madrid'de yapılacak başkanlık seçiminin ardından netlik kazanması bekleniyor. 

