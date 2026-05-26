Dursun Özbek'ten yeni proje: Global Aslan

Tek başına girdiği seçim sonrası Galatasaray'da dördüncü başkanlık dönemine start veren Dursun Özbek, dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Özbek'in yeni planı şu: Global Aslan projesi...
Sarı-kırmızılıların başkanı, yeni yönetimiyle birlikte mazbata öncesi toplandı. Bir değerlendirme toplantısı yapan Özbek, "Beyler beni ve tüm Galatasaraylıları artık Türkiye'deki başarılar kesmez!" diye seslenip önemli bir projenin sinyallerini verdi.
Galatasaray'ın patronu, "Yeni dönemde global adımlar atacağız. Dünyada var olan Galatasaray markasını daha güçlü yapacağız" dedi.
İLK ADIM
Global hedef doğrultusunda ilk değişiklik hamlesi Sportif AŞ'de yapılacak. Avrupa'da iş hayatını sürdüren iki önemli CEO'yu yönetim kadrosuna dahil edecek olan Özbek, uluslararası sponsorluk pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor. Sportif AŞ için düşünülen isimlerin başında Tufan Erginbilgiç geliyor. Rolls-Royce Holding'in CEO'su olan Erginbilgiç'in adı merhum başkan Mustafa Cengiz döneminde de gündeme gelmişti. 67 yaşındaki Britanya asıllı Türk iş insanı, Manchester City'de önemli pozisyonlarda görev almıştı.
