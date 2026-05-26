Dursun Özbek'ten yeni proje: Global Aslan

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni döneminde global anlamda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

calendar 26 Mayıs 2026 11:02
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tek başına girdiği seçim sonrası Galatasaray'da dördüncü başkanlık dönemine start veren Dursun Özbek, dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Özbek'in yeni planı şu: Global Aslan projesi...

Sarı-kırmızılıların başkanı, yeni yönetimiyle birlikte mazbata öncesi toplandı. Bir değerlendirme toplantısı yapan Özbek, "Beyler beni ve tüm Galatasaraylıları artık Türkiye'deki başarılar kesmez!" diye seslenip önemli bir projenin sinyallerini verdi.

Galatasaray'ın patronu, "Yeni dönemde global adımlar atacağız. Dünyada var olan Galatasaray markasını daha güçlü yapacağız" dedi.

İLK ADIM

Global hedef doğrultusunda ilk değişiklik hamlesi Sportif AŞ'de yapılacak. Avrupa'da iş hayatını sürdüren iki önemli CEO'yu yönetim kadrosuna dahil edecek olan Özbek, uluslararası sponsorluk pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor. Sportif AŞ için düşünülen isimlerin başında Tufan Erginbilgiç geliyor. Rolls-Royce Holding'in CEO'su olan Erginbilgiç'in adı merhum başkan Mustafa Cengiz döneminde de gündeme gelmişti. 67 yaşındaki Britanya asıllı Türk iş insanı, Manchester City'de önemli pozisyonlarda görev almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
