Galatasaray'da Yunus Akgün'e vize yok

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.
Sergilediği performans ve çit haneli asist ile gol sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, seneye de takımda tutulacak.
OKAN BURUK'TAN RAPOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yunus'un takımda kalması yönünde rapor sundu.
Yunus Akgün için Avrupa'dan son olarak Benfica gündeme gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.
