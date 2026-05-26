Galatasaray'da Yunus Akgün'e vize yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica ile adı geçen Yunus Akgün'ün takımda tutulmasını istedi.

calendar 26 Mayıs 2026 09:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Sergilediği performans ve çit haneli asist ile gol sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, seneye de takımda tutulacak.

OKAN BURUK'TAN RAPOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yunus'un takımda kalması yönünde rapor sundu.

Yunus Akgün için Avrupa'dan son olarak Benfica gündeme gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
