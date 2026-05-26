Ersin'in Girona kararsızlığı

Ersin Destanoğlu yol ayrımında...
Beşiktaş'tan ayrılması beklenen milli kaleci kısa bir süre önce İspanyol kulübü Girona ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak Girona'nın ligin son haftasında La Liga'dan düşmesi Ersin'de kararsızlığa neden oldu.
İspanya'da bir alt ligde oynamaya sıcak bakmayan Ersin'in yine de Girona defterini kapatmadığı ortaya çıktı.
Ersin'in diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra daha sağlıklı bir karar vereceği ve tüm alternatifleri değerlendireceği belirlendi.
