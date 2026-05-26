Almanya Bundesliga play-out rövanş maçında Paderborn ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı kazanan taraf uzatmalarda bir gol daha bulan Paderborn oldu.



Paderborn'un gollerini 37. dakikada Filip Bilbija ile 99. dakikada Laurin Curda kaydetti. Wolfsburg'da fileleri 2. dakikada Dzenan Pejcinovic havalandırdı.



Wolfsburg'da Joakim Maehle, 13. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.



Bu sonucun ardından Wolfsburg, Bundesliga'ya veda etti. Paderborn ise Bundesliga'ya yükseldi.



