25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
3-0
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
2-0
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
2-0
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
1-1
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
2-1
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
2-0
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Wolfsburg, Bundesliga'ya veda etti!

Wolfsburg, Bundesliga play-out ikinci maçında Paderborn'a 2-1 yenildi ve küme düştü.

calendar 26 Mayıs 2026 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga play-out rövanş maçında Paderborn ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı kazanan taraf uzatmalarda bir gol daha bulan Paderborn oldu.

Paderborn'un gollerini 37. dakikada Filip Bilbija ile 99. dakikada Laurin Curda kaydetti. Wolfsburg'da fileleri 2. dakikada Dzenan Pejcinovic havalandırdı.

Wolfsburg'da Joakim Maehle, 13. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Wolfsburg, Bundesliga'ya veda etti. Paderborn ise Bundesliga'ya yükseldi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
