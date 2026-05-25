Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedeflediklerini belirtti.
Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, geride bıraktıkları sezonu, camia için büyük anlam taşıyan Türkiye Kupası ile taçlandırmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.
Bu başarının yalnızca sahada mücadele eden futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni hedefler ve hep birlikte yazacağımız yeni bir hikaye var. Fatih Tekke hocamızla birlikte, büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedefliyoruz. Bu nedenle siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."
Ertuğrul Doğan'dan yeni sezon hedefiyle ilgili açıklama!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezonda Fatih Tekke yönetiminde hem Süper Lig'de hem Avrupa'da bordo-mavililere yakışan başarıları hedeflediklerini belirterek taraftarlara kombine çağrısı yaptı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedeflediklerini belirtti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray ve Fenerbahçe, yine Pavlovic'in peşinde!
-
9
Dursun Özbek'in transfer kararı: 2 isme veda!
-
8
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
-
7
Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!
-
6
Ederson: "Veda etmeye geldim"
-
5
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı üzen haber: Andrew Robertson!
-
4
Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması!
-
3
Nicolo Zaniolo'dan Udinese'ye veda paylaşımı!
-
2
Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı
-
1
Beşiktaş'ı üzen karar ve Cagliari'den açıklama
- 19:21 Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!
- 18:46 Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi
- 18:35 McTominay'nin röveşatası 20 sterlinlik banknotta!
- 18:13 Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı
- 18:08 Maurizio Sarri'nin yeni adresini duyurdular!
- 17:57 Ertuğrul Doğan'dan yeni sezon hedefiyle ilgili açıklama!
- 17:42 İngiltere sokaklarında Türk bayrakları dalgalanıyor!
- 17:24 Gençlerbirliği'nden veda açıklaması!
- 17:11 Galatasaray Kulübünde Ali Tanrıyar anıldı
- 17:09 Bursaspor, Toral Bayramov'u açıkladı!
- 17:04 Rybakina ve Swiatek, Fransa Açık'ta ikinci tura kaldı
- 16:36 Ousmane Dembele'den Luis Enrique'ye övgü
- 15:57 İtalya'da kaos çıktı: Teknik direktör
- 15:22 Fenerbahçe iddiaları sonrası Farioli'den karar!
- 15:19 Como'da Alvaro Morata'ya veda kararı
- 15:04 Altay'da Sinan Kanlı kolları sıvadı
- 15:01 TİESF Başkanı Gözel: "Kupamızı bayram öncesi Türkiye'mize hediye ediyoruz"
- 14:59 İstanbulspor'un 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı
- 14:53 Aliağa FK'lı Semih Ayriç Dünya şampiyonluğu yaşadı
- 14:52 Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme
- 14:46 Göztepe'de Juan değerine değer kattı
- 14:42 Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti: Batuhan Şen
- 14:31 Fulham, Roland Sallai için yeniden geliyor!
- 14:22 Edson Alvarez için büyük belirsizlik: Fırsatı Dünya Kupası!
- 14:15 Karşıyaka, Fenerbahçeli gençleri seçti
- 14:01 İşte İspanya'nın 2026 kadrosu
- 13:57 Zeynep Sönmez, Roland Garros'a veda etti
- 13:55 5 büyük ligde son şampiyon Arsenal
- 13:50 Holmgren'ın kontratı, All-NBA başarısına rağmen değişmeden kaldı
- 13:49 Lakers, Rob Pelinka'ya yardımcı olması için 3 aday belirledi
- 13:48 Pistons, Jalen Duren için 287 milyon dolarlık ikilemle karşı karşıya
- 13:47 Atkinson: "Cavs, Knicks karşısında 'analitik olarak' önde"
- 13:46 Harper'ın yükselişiyle, Fox'ın Spurs'teki geleceği sorgulanıyor
- 13:45 Wemby, 4. maç galibiyeti için: "Yapmamız gerekeni yaptık"
- 13:31 Galatasaray ve Fenerbahçe, yine Pavlovic'in peşinde!
- 13:25 Nicolo Zaniolo'dan Udinese'ye veda paylaşımı!
- 13:17 Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması!
- 13:02 Dominik Livakovic'e "Kal" çağrısı ve açıklama!
- 12:32 Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlığı için açıklama!
- 12:26 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı üzen haber: Andrew Robertson!
- 12:17 Yusuf Şimşek, Altınordu'dan ayrılıyor
- 12:12 Bodrum'da Dino Hotic takımda kalıyor
- 12:05 Basketbolda play-off heyecanı başlıyor
- 11:58 Beşiktaş'ın Altay ısrarı sürüyor!
- 11:49 Süper Lig'de ikinci yarılar gollü geçti
- 11:46 Beşiktaş'a Razvan Lucescu'dan olumlu sinyal
- 11:41 Süper Lig'in 39. deplasmanı Çorum
- 11:40 Haier Bosphorus Challenger Cup'ta zafer David Jorda Sanchis'in
- 11:38 Avrupa'da dikkat çeken final: Glasner VS Inigo Perez
- 11:31 İşte profesyonel liglerde düşenler ve çıkanlar
- 11:30 Arjantin'de büyük endişe: Lionel Messi
- 11:12 Noa Lang'ın kaderi yeni teknik direktörle belli olacak!
- 11:07 İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı!
- 10:41 Galatasaray'da Uğurcan Çakır'a zam yolda
- 10:40 NBA'de sezonun en iyi 5'leri belli oldu
- 10:36 Ozan Tufan'dan Trabzonspor kararı
- 10:28 Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı
- 10:12 Beşiktaş'ı üzen karar ve Cagliari'den açıklama
- 10:10 Galatasaray'da Elias Jelert'e 10+4 fırsatı
- 09:58 Victor Nelsson'un rotası yeniden İtalya!
Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi
Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini uzattı
Maurizio Sarri'nin yeni adresini duyurdular!
İngiltere sokaklarında Türk bayrakları dalgalanıyor!
Ousmane Dembele'den Luis Enrique'ye övgü
İtalya'da kaos çıktı: Teknik direktör
Como'da Alvaro Morata'ya veda kararı
5 büyük ligde son şampiyon Arsenal
Juventus, derbide 2-0'dan yakalandı!
Villarreal, Atletico Madrid'i dağıttı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30