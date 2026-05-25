Göztepe'de Juan değerine değer kattı

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, geçen 2 sezonda adeta değerine değer kattı.

25 Mayıs 2026 14:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, geçen 2 sezonda adeta değerine değer kattı.

Geride kalan sezonun devre arasında Fransız temsilcisi Lille'in 15 milyon euro bedelle satın almak istediği oyuncu, Göztepe'ye sadece 900 bin euroya transfer oldu. Juan, 2024-2025 sezonunda Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanırken, Göztepe 2025-2026 sezonunda ise oyuncunun bonservisini almayı başardı. 900 bin euro karşılığında Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, 24 yaşındaki Sambacı'yı vitrine çıkardı.

Önceki sezon Romulo'yu parlatıp Brezilyalı golcüyü Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon euroya satan sarı-kırmızılılar, bu yaz döneminde de Juan'ı uğurlamaya hazırlanıyor. Ara dönemde Juan'ı satmayan Sport Republic şirketinin, tıpkı Romulo'da olduğu gibi futbolcuyu yüksek bir bedel karşılığında vereceği kaydedildi. Fransız ekibi Lille'in bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, Avrupa'da birçok takımın da Juan'ı istediği belirtildi. Juan Silva, ilk senesinde Göztepe'de 26 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 1665 dakika süre alan Juan, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı golcü, geride bıraktığımız sezonda ise kariyer rekoru kırdı. Göz-Göz'de 32 maçta 2591 dakika forma giyen Juan, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
