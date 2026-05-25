Hakan Safi'nin teknik direktörü Farioli

Fenerbahçe'de seçim öncesi dernek ziyaretlerine devam eden başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesi de şekillenmeye başladı.



Maldini'nin çok iyi arkadaşı olduğunu ve kendisine danışmanlık yapacağını daha önce açıklayan Safi'nin hoca adayının Porto'yu şampiyon yapan Francesco Farioli olduğu öğrenildi.



Ziyaretlerinde 'Türkiye'yi tanıyan, bilen bir hoca istiyoruz' vurgusu yapan Safi'nin, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan çalıştırıcıyı çok istediği ifade edildi.



İLK YILDIZ ADAYI GREENWOOD



Hakan Safi'nin taraftarı heyecanlandıracak ilk yıldız adayının ise Marsilya'da forma giyen ve asıl mevkii sağ kanat olan, aynı zamanda santrfor ve forvet arkası oynayabilen İngiliz yıldız Mason Greenwood olduğu öğrenildi. 2024-25 sezonunda Manchester United'dan, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis bedeliyle gelen yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak gösteriliyor.



Bu sezon Marsilya formasını 45 maçta giyen Greenwood 26 gol, 11 asistlik performansıyla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı. Safi'nin seçimi kazanması halinde bu iki isimle hemen masaya oturarak anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.



