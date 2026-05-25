25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Hakan Safi'nin teknik direktörü Farioli

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesi büyük oranda netleşirken, hoca adayının Porto'yu şampiyon yapan ve daha önce Alanya ile Karagümrük'ü çalıştıran Farioli olduğu öğrenildi.

25 Mayıs 2026 09:45
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de seçim öncesi dernek ziyaretlerine devam eden başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesi de şekillenmeye başladı.

Maldini'nin çok iyi arkadaşı olduğunu ve kendisine danışmanlık yapacağını daha önce açıklayan Safi'nin hoca adayının Porto'yu şampiyon yapan Francesco Farioli olduğu öğrenildi.

Ziyaretlerinde 'Türkiye'yi tanıyan, bilen bir hoca istiyoruz' vurgusu yapan Safi'nin, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan çalıştırıcıyı çok istediği ifade edildi.

İLK YILDIZ ADAYI GREENWOOD

Hakan Safi'nin taraftarı heyecanlandıracak ilk yıldız adayının ise Marsilya'da forma giyen ve asıl mevkii sağ kanat olan, aynı zamanda santrfor ve forvet arkası oynayabilen İngiliz yıldız Mason Greenwood olduğu öğrenildi. 2024-25 sezonunda Manchester United'dan, Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis bedeliyle gelen yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Marsilya formasını 45 maçta giyen Greenwood 26 gol, 11 asistlik performansıyla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı. Safi'nin seçimi kazanması halinde bu iki isimle hemen masaya oturarak anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
