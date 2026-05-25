Vedat, Aziz Yıldırım'a 'evet' dedi!

Fenerbahçe'de yine yeniden Vedat Muriqi sesleri...



Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı yeniden Kadıköy'e dönebilir. Mallorca forması altında La Liga'ya veda eden Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriqi'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



AZİZ YILDIRIM'A 'EVET' DEDİ



Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Kosovalı yıldız golcü ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün bu görüşmede Yıldırım'a 'Evet' dediği bildirildi. Aziz Yıldırım'ın ikna ettiği Vedat Muriqi için önümüzdeki günlerde İspanyol kulübü Mallorca ile bonservis pazarlığı yapılacak.



BU SEZON 23 GOL ATTI



2022 yılından beri İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu sezon müthiş bir performans gösteren ve 37 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandıran Kosovalı golcü, Galatasaray'ın da dikkatini çekmeyi başardı.



İspanyol medyasındaki haberlere göre ise Barcelona da başarılı futbolcuyu transfer listesine ekledi. Vedat Muriqi, bu ilgiye rağmen gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymek istiyor.



FENERBAHÇE'DE 17 GOL



Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması altında 36 maçta 17 gole imza atmıştı. Ayrıca 7 de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerde attığı gollerle büyük iz bıraktı.



