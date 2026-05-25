25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Vedat, Aziz Yıldırım'a 'evet' dedi!

Mallorca'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile görüştü ve 'Evet' dedi. İspanyol kulübüyle bonservis pazarlığı yapılacak.

calendar 25 Mayıs 2026 08:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yine yeniden Vedat Muriqi sesleri...

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı yeniden Kadıköy'e dönebilir. Mallorca forması altında La Liga'ya veda eden Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriqi'in bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AZİZ YILDIRIM'A 'EVET' DEDİ

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Kosovalı yıldız golcü ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün bu görüşmede Yıldırım'a 'Evet' dediği bildirildi. Aziz Yıldırım'ın ikna ettiği Vedat Muriqi için önümüzdeki günlerde İspanyol kulübü Mallorca ile bonservis pazarlığı yapılacak.

BU SEZON 23 GOL ATTI

2022 yılından beri İspanyol ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu sezon müthiş bir performans gösteren ve 37 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandıran Kosovalı golcü, Galatasaray'ın da dikkatini çekmeyi başardı.

İspanyol medyasındaki haberlere göre ise Barcelona da başarılı futbolcuyu transfer listesine ekledi. Vedat Muriqi, bu ilgiye rağmen gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymek istiyor.

FENERBAHÇE'DE 17 GOL

Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması altında 36 maçta 17 gole imza atmıştı. Ayrıca 7 de asist yaptı. Sarı-lacivertlilerde attığı gollerle büyük iz bıraktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
