Göztepe'den Dieneg hamlesi

Avrupa kupalarına katılma şansını kıl payı kaçırmasına rağmen, üstün performansıyla beğeni toplayan Göztepe, forvet hattını güçlendirmek için dört koldan transfer arayışlarını sürdürüyor.



İzmir temsilcisi, önemli bir fırsat transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'in 26 yaşındaki Senegalli santrforu Bamba Dieng'i yakından takip ediyor.



2000 doğumlu golcü, bu sezon çıktığı 26 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle kontrat uzatmayan Dieng'in 1 ay sonra bonservisi eline geçecek.



Göztepe, başarılı forvetin transferini kısa sürede tamamlamak istiyor. Oyuncunun yıllık maaşı konusunda anlaşma sağlanırsa, İzmir ekibi kendini kanıtlamış, golcü kimliğiyle öne çıkan çok önemli bir takviye gerçekleştirmiş olacak.



ÇOK FAZLA TALİBİ BULUNUYOR



Öte yandan Senegalli golcü için rekabet de kızışmış durumda. İngiltere'den Blackburn Rovers, Leicester City, Portsmouth ve Oxford United ile Almanya'dan St. Pauli'nin de bonservissiz olarak transfer etmek istediği Bamba Dieng için Göztepe, avantajlı durumda olmak istiyor.



İzmir ekibinin yönetimi, forvet bölgesine nitelikli bir isim kazandırmak adına çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibinin elını hızlı tutarak transfere kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.



