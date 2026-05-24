24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-136'
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-036'
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
0-02'
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
0-02'
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
0-02'
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-378'
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
1-075'
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-070'
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-178'
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-177'
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-277'
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-177'
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
1-076'
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
0-275'
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-170'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Göztepe'den Dieneg hamlesi

Göztepe, önemli bir fırsat transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'in 26 yaşındaki Senegalli santrforu Bamba Dieng'i yakından takip ediyor.

Avrupa kupalarına katılma şansını kıl payı kaçırmasına rağmen, üstün performansıyla beğeni toplayan Göztepe, forvet hattını güçlendirmek için dört koldan transfer arayışlarını sürdürüyor.

2000 doğumlu golcü, bu sezon çıktığı 26 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle kontrat uzatmayan Dieng'in 1 ay sonra bonservisi eline geçecek.

Göztepe, başarılı forvetin transferini kısa sürede tamamlamak istiyor. Oyuncunun yıllık maaşı konusunda anlaşma sağlanırsa, İzmir ekibi kendini kanıtlamış, golcü kimliğiyle öne çıkan çok önemli bir takviye gerçekleştirmiş olacak.

ÇOK FAZLA TALİBİ BULUNUYOR

Öte yandan Senegalli golcü için rekabet de kızışmış durumda. İngiltere'den Blackburn Rovers, Leicester City, Portsmouth ve Oxford United ile Almanya'dan St. Pauli'nin de bonservissiz olarak transfer etmek istediği Bamba Dieng için Göztepe, avantajlı durumda olmak istiyor.

İzmir ekibinin yönetimi, forvet bölgesine nitelikli bir isim kazandırmak adına çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibinin elını hızlı tutarak transfere kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
