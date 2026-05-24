 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Avrupa şampiyonu milli karateci Enes Özdemir, altın madalyanın gurunu yaşıyor

Enes Özdemir, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Avrupa Karate Şampiyonası'nda kata kategorisinde altın madalya kazanarak kariyerinin 6. Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken hem başarısını hem de karatenin olimpiyatlarda yer almamasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

calendar 24 Mayıs 2026 17:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa şampiyonu milli karateci Enes Özdemir, altın madalyanın gurunu yaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı erkek katada altın madalya ile tamamlayan milli sporcu Enes Özdemir, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Eissporthalle Frankfurt'ta gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enes Özdemir, "Finalde ister istemez, kaçıncı maçıma çıkarsam çıkayım, bir stres oluyor. O stresle baş edip bu altın madalyayı boynuma taktığım için şu an çok mutluyum. Altıncı Avrupa şampiyonluğum oldu. Dört tane takım katada, iki tane de bireyselde aldım. Geçen yılın Avrupa şampiyonuydum. Bu yıl da çok şükür tekrar Avrupa şampiyonu oldum. Mutluyum. Benim en iyi katam 'unsu' zaten. Bu katayla finale kalmam ayrıca bir avantajdı. Güzel bir şekilde finali de kapattık." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin altıncı Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını yineleyen milli karateci, "Mutluyum. Dahası, niceleri inşallah gelecek. Daha büyük başarılar için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Oyunları. Avrupa Oyunları Türkiye'de olacak. Onun için de ekstra mutluyum. Seneye hem Avrupa Şampiyonası hem Avrupa Oyunları hem de Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

- "Karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor"

Olimpiyatlarda yer alma hayalinden bahseden Enes Özdemir, bu branşın olimpik olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlar olduğunu aktaran ay-yıldızlı karateci, "Dünya Şampiyonası'nda kazanmak ile olimpiyatlarda altın madalya almak hiçbir zaman aynı şey değil. Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak ve karatenin olimpiyatlara girmemesi beni çok üzüyor. İnşallah karate 2032 yılındaki olimpiyatlara dahil edilir. Şimdilik hedefim dünya şampiyonu olmak. Tabii ki olimpik branş olursak, olimpiyat şampiyonluğunu elde etmek için sonuna kadar elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İtalyan rakibi Alessio Ghinami'ye karşı çıktığı kata finaline de değinen Özdemir, "Kendimi iyi hissettiğim için, 'Tamam ben bu maçı aldım.' dedim. Çünkü benim hissiyatım çok iyiydi. Kendi vurduğum yumruğu, attığım tekmeyi, bastığım yeri çok güzel şekilde hissettim. Hiç tereddüt bile etmedim. Zaten skorları da tek tek gördük. Yani hemen hemen 7-0'lık bir skora doğru gidiyorduk, ne yazık ki 6-1'de kaldık. O da nazarlık olsun. İnşallah gelecek yıl daha iyisi olur." diyerek sözlerini tamamladı.




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.