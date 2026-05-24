 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Bileği bükülmeyen milli sporcudan peş peşe 4 birincilik, 1 Avrupa şampiyonluğu

Konya'da güvenlik personeli olarak çalışan Mustafa Altuntaş, Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle, disk ve çekiç atma branşlarında, bilek güreşinde ise Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etmenin gururunu yaşıyor.

calendar 24 Mayıs 2026 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bileği bükülmeyen milli sporcudan peş peşe 4 birincilik, 1 Avrupa şampiyonluğu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Konya'da güvenlik personeli olarak çalışan Mustafa Altuntaş, son dönemde Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda gülle, disk ve çekiç atma branşlarında, bilek güreşinde ise Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliklerle öz güvenini artırdı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde çalışan 46 yaşındaki Mustafa Altuntaş, 22 yaşındayken kentte düzenlenen bilek güreşi turnuvasında dördüncü olunca dikkatleri üzerine çekti.

O günden sonra bilek güreşi sporuna ilgi duymaya başlayan Altuntaş, katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Yeni şampiyonluklar hedefleyen Altuntaş, 6-11 Nisan'da Yalova'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Altuntaş, İzmir'de 2 Mayıs'ta düzenlenen Masterler Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda ise gülle, disk ve çekiç atma branşlarında birincilik elde etti.

Macaristan'da 8-20 Mayıs'ta gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran milli sporcu Altuntaş, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Mustafa Altuntaş, AA muhabirine, son dönemdeki başarılarının hayatı boyunca unutamayacağı bir gurur olduğunu söyledi.

Ailesinin de kendisiyle gurur duyduğunu anlatan Altuntaş, "Türkiye şampiyonu oldum, milli takıma girmeye hak kazandım. Bu şampiyonluklar gücümün temsili. Asıl hedefim, bu bükülmeyen bileğimi uluslararası arenada yeniden göstermek, Avrupa ve dünyada tekrar zirveye ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, gerçek zaferin, hedefe giden zorlu yolda fırtınalara göğüs germek olduğunu belirterek, önündeki engelleri azmiyle aşacağına hep inandığını dile getirdi.

Şampiyonluğun kendisi için kürsünün en üst basamağına çıkmak değil, Türk bayrağını en yüksekte dalgalandırmak olduğunu vurgulayan Altuntaş, "Sonunda zirveye ulaştım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Sırada dünya şampiyonluğu var. Şampiyon olup, yine İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Sporun insanın hayatına kazandırdığı çok sayıda olumlu şeyler olduğuna dikkati çeken Altuntaş, "Spor stresten uzak tutar, mutluluk limanıdır. Gençler sporu hayatlarının merkezine koysun, hiç bırakmasınlar." dedi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.