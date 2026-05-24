24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Tunceli'nin doğa harikası Munzur Vadisi kick boksçulara antrenman sahası oldu

Tunceli'de kick boks sporcuları, Munzur Vadisi'nin yüksek rakım ve zorlu arazi koşullarında yaptıkları 10 kilometrelik koşu ve kuvvet antrenmanlarıyla dayanıklılıklarını artırarak güç depoluyor.

calendar 24 Mayıs 2026 17:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Tunceli'de kick boks sporcuları, Munzur Vadisi'nde yaptıkları zorlu antrenmanlarla ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayan Munzur Vadisi, yalnızca turizm açısından değil, sporcular için sunduğu yüksek rakım, temiz hava ve zorlu arazi koşullarıyla da dikkati çekiyor.

Tunceli Belediyesispor Kulübü sporcuları da kick boks müsabakalarında başarı elde etmek için salon ortamında ve Munzur Vadisi'nde gruplar halinde antrenmanlar yapıyor.

Haftanın belirli günlerinde bir araya gelen sporcular, ilk olarak Munzur Vadisi'ndeki Ana Fatma mevkisi ile Babaocağı köyü arasındaki yolda 10 kilometre koşuyor.

- Taşlarla dayanıklılık ve kondisyon çalışıyorlar

Koşunun ardından ısınma hareketlerine geçen sporcular, doğadaki taşları kullanarak dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veriyor.

Antrenörleriyle teknik ve taktik idmanlar da yapan sporcular, fiziksel güçlerini artırarak rakiplerine ringlerde üstünlük kurmayı amaçlıyor.

Sporcular, salon antrenmanlarında ise antrenman maçı, refleks geliştirme ve müsabaka taktikleri üzerine yoğunlaşıyor.

Antrenör Ali Tayam, AA muhabirine, müsabakalara hazırlanış sürecine ilişkin çalışmaları anlattı.

Kick boksla ilgilenen toplam 150 aktif sporcusu olduğunu ifade eden Tayam, "Aynı zamanda Tunceli Belediyespor Kulübüne kayıtlı 460 lisanslı sporcumuz var. Her sene boks ve kick boks müsabakalarına gitmekteyiz ve ilimize madalyalar getirmekteyiz." dedi.

Tayam, antrenmanlar için yüksek rakıma ve doğal güzelliklere sahip Munzur Vadisi'ni de tercih ettiklerini belirtti.

- "10 kilometrelik bir parkurumuz var"

Haftada 3-4 gün vadiye gittiklerini anlatan Ali Tayam, şunları kaydetti:

"Munzur Vadisi'nde koşu ve kuvvet antrenmanları yapmaktayız. Bu da sporcularımızın kondisyonunu ve dayanıklılığını olumlu yönde etkiliyor. 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Koşuyla başlıyoruz ve koşu bittikten sonra yokuşta sprint çalışıyoruz, gölge boksu ve squat yapıp şınav çekiyoruz. Sırt çantamızda lapamız ve eldivenimiz oluyor, onlarla çalışma yapıyoruz."

Mert Bozkurt da yaklaşık olarak 4,5 yıldır kick boks yaptığını ve bu süreçte birçok başarı kazandığını dile getirdi.

Türkiye şampiyonluklarının bulunduğuna dikkati çeken Mert, "2025'te İtalya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettim. Önümüzdeki süreçler için de boksa hazırlanmaya başladım. Boks şampiyonalarında Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Maçlarda bu antrenmanların faydalarını görüyoruz"

Mert Bozkurt, Munzur Vadisi'ndeki antrenmanların gücüne katkı sunduğunu vurgulayarak, "Rakım yüksek olduğu için nefes alırken de bayağı zorlanıyoruz. Engebeli tepelerde ve dik arazilerde yaptığımız sprintler ile koşular bizi çok zorluyor. Maçlarda bu antrenmanların faydalarını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Eren Can Bozkurt da enerjik olduğu için kick boksla ilgilendiğini ve zamanla bu spora tutkuyla bağlandığını aktardı.

Turnuvalarda şampiyon olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Eren Can, "Kick bokstan boksa geçtim. Artık boks turnuvalarına hazırlanıyorum." dedi.

İdil Royem Gökmen de ağabeyini örnek alarak kick boksa başladığını, şampiyonalara salon ile Munzur Vadisi'nde hazırlanmaya çalıştığını kaydetti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
