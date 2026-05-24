Tunceli'nin doğa harikası Munzur Vadisi kick boksçulara antrenman sahası oldu





Tunceli'de kick boks sporcuları, Munzur Vadisi'nde yaptıkları zorlu antrenmanlarla ulusal ve uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor.Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayan Munzur Vadisi, yalnızca turizm açısından değil, sporcular için sunduğu yüksek rakım, temiz hava ve zorlu arazi koşullarıyla da dikkati çekiyor.Tunceli Belediyesispor Kulübü sporcuları da kick boks müsabakalarında başarı elde etmek için salon ortamında ve Munzur Vadisi'nde gruplar halinde antrenmanlar yapıyor.Haftanın belirli günlerinde bir araya gelen sporcular, ilk olarak Munzur Vadisi'ndeki Ana Fatma mevkisi ile Babaocağı köyü arasındaki yolda 10 kilometre koşuyor.Koşunun ardından ısınma hareketlerine geçen sporcular, doğadaki taşları kullanarak dayanıklılık ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veriyor.Antrenörleriyle teknik ve taktik idmanlar da yapan sporcular, fiziksel güçlerini artırarak rakiplerine ringlerde üstünlük kurmayı amaçlıyor.Sporcular, salon antrenmanlarında ise antrenman maçı, refleks geliştirme ve müsabaka taktikleri üzerine yoğunlaşıyor.Antrenör Ali Tayam, AA muhabirine, müsabakalara hazırlanış sürecine ilişkin çalışmaları anlattı.Kick boksla ilgilenen toplam 150 aktif sporcusu olduğunu ifade eden Tayam, "Aynı zamanda Tunceli Belediyespor Kulübüne kayıtlı 460 lisanslı sporcumuz var. Her sene boks ve kick boks müsabakalarına gitmekteyiz ve ilimize madalyalar getirmekteyiz." dedi.Tayam, antrenmanlar için yüksek rakıma ve doğal güzelliklere sahip Munzur Vadisi'ni de tercih ettiklerini belirtti.Haftada 3-4 gün vadiye gittiklerini anlatan Ali Tayam, şunları kaydetti:"Munzur Vadisi'nde koşu ve kuvvet antrenmanları yapmaktayız. Bu da sporcularımızın kondisyonunu ve dayanıklılığını olumlu yönde etkiliyor. 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Koşuyla başlıyoruz ve koşu bittikten sonra yokuşta sprint çalışıyoruz, gölge boksu ve squat yapıp şınav çekiyoruz. Sırt çantamızda lapamız ve eldivenimiz oluyor, onlarla çalışma yapıyoruz."Mert Bozkurt da yaklaşık olarak 4,5 yıldır kick boks yaptığını ve bu süreçte birçok başarı kazandığını dile getirdi.Türkiye şampiyonluklarının bulunduğuna dikkati çeken Mert, "2025'te İtalya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettim. Önümüzdeki süreçler için de boksa hazırlanmaya başladım. Boks şampiyonalarında Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda başarı elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Mert Bozkurt, Munzur Vadisi'ndeki antrenmanların gücüne katkı sunduğunu vurgulayarak, "Rakım yüksek olduğu için nefes alırken de bayağı zorlanıyoruz. Engebeli tepelerde ve dik arazilerde yaptığımız sprintler ile koşular bizi çok zorluyor. Maçlarda bu antrenmanların faydalarını görüyoruz." şeklinde konuştu.Eren Can Bozkurt da enerjik olduğu için kick boksla ilgilendiğini ve zamanla bu spora tutkuyla bağlandığını aktardı.Turnuvalarda şampiyon olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Eren Can, "Kick bokstan boksa geçtim. Artık boks turnuvalarına hazırlanıyorum." dedi.İdil Royem Gökmen de ağabeyini örnek alarak kick boksa başladığını, şampiyonalara salon ile Munzur Vadisi'nde hazırlanmaya çalıştığını kaydetti.