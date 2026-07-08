Berke Dikişçioğlu üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Bursa'da düzenlenen Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nı kazanarak üst üste 3, kariyerinde ise 7. Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:00
Haber: AA
Berke Dikişçioğlu üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Red Bull'un kaykay sporcularından Berke Dikişçioğlu, Bursa'da düzenlenen Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Osmangazi Sukaypark'ta düzenlenen şampiyonanın erkekler kategorisi Final Etabı tamamlandı.

Yarışlar sonucunda Türkiye Kaykay Şampiyonu olan Dikişçioğlu, üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.

Toplam 41 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği birincilikle Dikişçioğlu, kariyerindeki 7. Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikişçioğlu, üst üste aldığı birincilikle dünya şampiyonluğunda derece elde etme yönündeki hedeflerine artık daha fazla inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok fazla iyi kaykaycı arasında bu şampiyonluğa ulaşmak benim için çok önemliydi. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefim olan dünya sıralamalarına doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu olmayı başardım. Hedefim, dünya sıralamasında ilk sıralara yükselen ilk Türk kaykay sporcusu olmak. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.