Berke Dikişçioğlu üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu

Red Bull'un kaykay sporcularından Berke Dikişçioğlu, Bursa'da düzenlenen Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Osmangazi Sukaypark'ta düzenlenen şampiyonanın erkekler kategorisi Final Etabı tamamlandı.
Yarışlar sonucunda Türkiye Kaykay Şampiyonu olan Dikişçioğlu, üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.
Toplam 41 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği birincilikle Dikişçioğlu, kariyerindeki 7. Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikişçioğlu, üst üste aldığı birincilikle dünya şampiyonluğunda derece elde etme yönündeki hedeflerine artık daha fazla inandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de çok fazla iyi kaykaycı arasında bu şampiyonluğa ulaşmak benim için çok önemliydi. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefim olan dünya sıralamalarına doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu olmayı başardım. Hedefim, dünya sıralamasında ilk sıralara yükselen ilk Türk kaykay sporcusu olmak. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum."
Yarışlar sonucunda Türkiye Kaykay Şampiyonu olan Dikişçioğlu, üst üste 3. kez kupanın sahibi oldu.
Toplam 41 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği birincilikle Dikişçioğlu, kariyerindeki 7. Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dikişçioğlu, üst üste aldığı birincilikle dünya şampiyonluğunda derece elde etme yönündeki hedeflerine artık daha fazla inandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de çok fazla iyi kaykaycı arasında bu şampiyonluğa ulaşmak benim için çok önemliydi. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefim olan dünya sıralamalarına doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu olmayı başardım. Hedefim, dünya sıralamasında ilk sıralara yükselen ilk Türk kaykay sporcusu olmak. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum."