Fenerbahçe'de Mason Greenwood için son aşama!

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde sona yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşma sağladı.
MARSILYA İLE PAZARLIK
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile pazarlıklara başladı.
Fenerbahçe ve Marsilya'nın, pazarlıklarda son aşamaya geldiği ve transfer için ödeme planını görüşüldüğü belirtildi.
5 TAKSİT PLANI
Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 5 taksitle ödemek istiyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'yı bu plana ikna etmek istiyor ve görüşmeler devam ediyor.
Roma ve Atletico Madrid iddiası da gündeme gelen Mason Greenwood için şu anda transferdeki en öndeki takımın Fenerbahçe olduğu kaydedildi.
45+5 MİLYON EURO
Matteo Moretto ise Fenerbahçe'nin, Greenwood'u kadrosuna katmasının yakın olduğunu öne sürdü.
Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya'ya 45+5 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 kez ağları havalandırdı ve 11 asist yaptı.
MARSILYA İLE PAZARLIK
Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile pazarlıklara başladı.
Fenerbahçe ve Marsilya'nın, pazarlıklarda son aşamaya geldiği ve transfer için ödeme planını görüşüldüğü belirtildi.
5 TAKSİT PLANI
Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 5 taksitle ödemek istiyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'yı bu plana ikna etmek istiyor ve görüşmeler devam ediyor.
Roma ve Atletico Madrid iddiası da gündeme gelen Mason Greenwood için şu anda transferdeki en öndeki takımın Fenerbahçe olduğu kaydedildi.
45+5 MİLYON EURO
Matteo Moretto ise Fenerbahçe'nin, Greenwood'u kadrosuna katmasının yakın olduğunu öne sürdü.
Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya'ya 45+5 milyon euro'luk bir teklif yapacak.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 kez ağları havalandırdı ve 11 asist yaptı.