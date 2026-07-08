Fenerbahçe'de Mason Greenwood için son aşama!

Fenerbahçe, Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaşma sağladı. Fransız ekibiyle ödeme planıyla ilgili görüşmeler devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:53
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de Mason Greenwood için son aşama!
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Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferinde sona yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşma sağladı.

MARSILYA İLE PAZARLIK

Fenerbahçe, Mason Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe ve Marsilya'nın, pazarlıklarda son aşamaya geldiği ve transfer için ödeme planını görüşüldüğü belirtildi.

5 TAKSİT PLANI

Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 5 taksitle ödemek istiyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya'yı bu plana ikna etmek istiyor ve görüşmeler devam ediyor.

Roma ve Atletico Madrid iddiası da gündeme gelen Mason Greenwood için şu anda transferdeki en öndeki takımın Fenerbahçe olduğu kaydedildi.

45+5 MİLYON EURO

Matteo Moretto ise Fenerbahçe'nin, Greenwood'u kadrosuna katmasının yakın olduğunu öne sürdü.

Moretto'nun haberine göre, Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya'ya 45+5 milyon euro'luk bir teklif yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya forması altında geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 kez ağları havalandırdı ve 11 asist yaptı.

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