Beşiktaş'ta Rashica'da gelişmesi!

Milot Rashica'nın sözleşmesinin son yılına girmesiyle ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği belirtiliyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili süreçte en önemli konu maaş olduğu ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAAŞI TRANSFERDE ENGEL OLDU
Rashica'nın yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının, olası transferinin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü aktarıldı.
Ayrılık ihtimali gündemde olsa da yüksek maaş nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.
Rashica'nın yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının, olası transferinin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü aktarıldı.
Ayrılık ihtimali gündemde olsa da yüksek maaş nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.