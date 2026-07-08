Beşiktaş'ta Rashica'da gelişmesi!

Milot Rashica'nın sözleşmesinin son yılına girmesiyle ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği belirtiliyor. Oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşı, transfer sürecinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 13:08
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta Rashica'da gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milot Rashica'nın sözleşmesinin son yılına girmesiyle ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği belirtiliyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili süreçte en önemli konu maaş olduğu ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAAŞI TRANSFERDE ENGEL OLDU

Rashica'nın yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının, olası transferinin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü aktarıldı.

Ayrılık ihtimali gündemde olsa da yüksek maaş nedeniyle sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.